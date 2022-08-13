Ekonomi 6 ay kısıtlamasına galericiden destek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

‘6 ay kısıtlaması’na galericiden destek

Ticaret Bakanlığı’nın, üzerinde çalıştığı ikinci el sıfır otomobillerin satışına 6 ay ya da 6 bin kilometre kısıtlama getirme çalışmasına galericilerden tam destek geldi.

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Ali Kürşat Büyükada Yeni Şafak
‘6 ay kısıtlaması’na galericiden destek
Mahmut Yıldırım

Galerici Fatih Aydoğan 6 ay ya da 6 bin kilometre sınırlamasının gelmesinin herkes için doğru bir karar olacağını söyledi. Aydoğan, “Madem galericilik yapıyoruz, madem ruhsatımızda ikinci el araç alım satımı yapabilir yazıyor buna göre hareket edelim. Bayi olmak isteyen plazasını açıp sıfır araç satsın. Sıfır aracı vatandaş alsın kullansın, bize satsın. Doğru olan bu” ifadelerini kullandı.

Volkan Zorlu
Volkan Zorlu

SÜRE UZARSA DAHA İYİ OLUR

  • Fiyat artışlarının sebebinin büyük alım-satımlar olduğunu ileri süren Ankara Otonomi esnafı Volkan Zorlu da “Açgözlülerin önünü bir nebze de olsa kesecek bir hareket oldu. Fırsatçılığın önüne geçecek bu uygulamanın süresi 6 ay yerine bir yıl olmalı. Etik olmayan satışları yapanlar için uygulama doğru uygulanırsa piyasayı rahatlatacaktır” dedi.

Fatih Aydoğan
Fatih Aydoğan

PİYASA DENGEYİ BULUR

Ülkemizde dünyanın tamamından farklı bir anlayış olduğunu savunan esnaf Mahmut Yıldırım da “Dünyada kontak vurulan arabanın fiyatı düşer ama Türkiye’de yükseliyor. Yükselen her sıfır aracın fiyatı da ikinci el araçlara etki ediyor. Noterler ve TSE onaylı ekspertizlerin, bir sistem geliştirerek araç üzerindeki değişimleri satıştan önce görüntülemeli. Bu şekilde olursa kimse sıfır, ikinci el satışlarını gerçekleştiremez ve piyasa dengeyi bulur” şeklinde konuştu.

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