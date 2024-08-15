6 aylık veri açıklandı: İstanbul 8,5 milyonu aşkın yabancı turist ağırladı

Rusya'yı 112 bin 966 kişiyle ABD, 102 bin 559 turistle Almanya, 96 bin 418 ziyaretçiyle İran, 85 bin 448 kişiyle Suudi Arabistan, 65 bin 440 turistle İngiltere, 48 bin 331 kişiyle Fransa, 46 bin 77 turistle Özbekistan, 42 bin 649 ziyaretçiyle Irak, 36 bin 766 ziyaretçiyle İtalya takip etti.