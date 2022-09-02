6 bin km için ‘beyin’ yakan hileler

Galericilerin fahiş fiyatlarla sıfır araç satmasının önüne geçmek için getirilen ‘6 ay ya da 6 bin kilometre’ şartı bypass oldu. Fırsatçı galericiler ve işbirlikçi bayiiler bu şartı aşmak için hileleri devreye soktu. Kısıtlamanın yürürlüğe gireceği 15 Eylül tarihi yaklaşmasına rağmen elindeki araç stokunu eritemeyen fırsatçılar birden fazla hileyi devreye aldı.

UZMAN OLAN ANLAR

Oto ekspertizlere göre ilk hile aracın kilometresi ile oynamak. Araçların beyinlerine müdahale ettiren galericiler, sıfır olan kilometreyi 6 binin üzerine çıkarıyor. Kilometre değişikliği ancak çok uzman ekspertizler tarafından dikkatle incelenirse fark edilebiliyor. Yeterli bilgisi olmayan ekspertizlerin bu oyunları fark etmesi zor.

500 LİRAYA DEĞİŞTİRİYORLAR

Sektörde uzun yıllardır faaliyet gösteren bir ekspertiz şu ifadeleri kullanıyor: “Yeni getirilen düzenlemeyle insanlar kilometrelerde oynamalar yapıyor. 6 bin kilometre sınırlamasından önce de kilometrelerle oynanıyordu. Ama o zaman kilometreler düşürülüyordu. Sadece dijital gösterge olmasına gerek yok, manuel göstergesi olan araçlarda da bu kilometre değişikliği yapılıyor. 500 lira karşılığında kilometre yükseltenler var. Yapılan bu değişiklikleri ekspertizler anlayabiliyor. Biz sadece, alıcı kişiye kilometresi yükseltilmiş ya da düşürülmüş diye bilgilendirme yaparız.”

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NOTERLERDE DEVİR MESAİSİ

Stokları eritemeyen fırsatçıların diğer metodu ise devir oyunu. Pek çok stokçu elindeki araçları anne, baba, çocuk, yeğen veya akrabalarından herhangi birinin üzerine devrini gerçekleştiriyor. 15 Eylül sınırını devirle aşan galericiler, bu tarihten sonra da araçları istediği gibi satabilecek. Noterlerin son günlerde bu devirler yüzünden yoğun mesai yaptığı ifade ediliyor.

İKİZ ARACA DİKKAT

Ekspertizler, satışlarda ikiz araç oyununa da başvurulabileceği konusunda uyarıyor. 6 bin km’yi aşan aynı marka ve model bir aracın ekspertize sokulup her şey normalmiş gibi gösterilebileceğini belirtiyor. Ekspertizler, bu konuda tüm ekspertizler ve noterlerin dikkatli olması gerektiğini ifade ediyor.

FOTOĞRAF 8 Sıfır otomobillerde yapılan 6 ay ve 6 bin km düzenlemesi sonrası ikinci el araç fiyatlarında düşüş olması bekleniyor. İşte ayrıntılar... İkinci el otomobil piyasasında durağanlık devam ediyor. Sıfır otomobillerde yapılan düzenlemeler al-sat yapan vatandaşı ikinci el otomobil piyasasından çekti. Oto galericiler durağan seviyenin devam etmesiyle ikinci el otomobil fiyatlarında düşüş olacağını öngörüyor. İkinci el otomobil piyasasında durgunluk yaşanıyor. Bu durgunluk, ikinci el otomobillerin fiyatlarına olumlu etki ediyor. 6 ay ve 6 bin km düzenlemesi, piyasaya olumlu yansımaya başladı. Galericiler ikinci el otomobil piyasasında gerçek alıcıların kaldığını belirtirken, bu süreç devam ederse ikinci el otomobillerde yüzde 5 veya 10 arasında bir indirimin olabileceğini söyledi. Geçen aylara bakıldığında piyasayı yüzde 90 oranında al-sat yapan vatandaşların yönettiğini belirten galericiler, şu anda yeni düzenleme ile piyasada al-sat yapan vatandaşların kalmadığını belirtti. kinci el otomobil piyasasında yaşanan durgunluğu al-sat yapan vatandaşın çekilmesine bağlayan oto galerici Yılmaz Kebapçı, \"İkinci el piyasası şu anda durgun seviyede. Geçen aylara göre daha da durağan ilerliyoruz. Geçen aylarda çok fazla piyasada al-sat yapanlar vardı. Araç satışlarının yüzde 90'ını ayakta al-sat yapanlar oluşturuyordu. Şu anda düzenlemelerin ardından sadece gerçek biniciler kaldı. Ayda 11, 12 tane araç satıyordum, şimdi ise 1 veya 2 tane anca satıyorum. Krediler düşüşte biraz daha düşerse piyasa canlanabilir. Her sene bu mevsimlerde araç piyasası durgun olur. Kimi fındığa kimisi tatile gitti. Eylül ayında da insanlar çocuklarının okul telaşına düşüyor. Şu an ki durgunluk normal, her sen yaşadığımız bir durum. Bu durum 9'uncu ve 10'uncu aydan sonra hareketlilik başlar, piyasa canlanır. Piyasalar hızlanırsa tekrardan aylık satışlarımıza dönebiliriz. Araçlara talep olmamaya devam ederse indirim devam eder. Yaklaşık yüzde 5 ve 10 arası indirim olur\" dedi. İkinci el otomobil piyasasının durağan süreci devam ederse otomobillerde indirim beklentisi olacağını söyleyen Galerici Yakup Macit, \"İkinci el piyasasında şu anda bir hareketlilik yok. Yaklaşık 4 aydan beri piyasa durgun. Dengesiz piyasa halen devam ediyor. Çok fazla al-sat yapan insan vardı. Şu anda onlar çekildi. Piyasada araç var. Sıfır araçlara bir önlem alındı. Bizim için daha iyi oldu bu düzenlemeler. Piyasayı yüksek fiyata sokanlar vardı, düzenleme sayesinde bunlar şu anda durdu\" şeklinde konuştu. Otomobil alacaklar dikkat: İkinci el araç fiyatlarında düşüş İkinci el otomobil piyasasında durağanlık devam ediyor. Sıfır otomobillerde yapılan düzenlemeler al-sat yapan vatandaşı ikinci el otomobil piyasasından çekti. Oto galericiler durağan seviyenin devam etmesiyle ikinci el otomobil fiyatlarında düşüş olacağını öngörüyor.İkinci el otomobil piyasasında durgunluk yaşanıyor. Bu durgunluk, ikinci el otomobillerin fiyatlarına olumlu etki ediyor. 6 ay ve 6 bin km düzenlemesi, piyasaya olumlu yansımaya başladı.



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