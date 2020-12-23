Ekonomi 6 milyar dolarlık altın keşfi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

6 milyar dolarlık altın keşfi

6 milyar dolarlık altın keşfi

Tarım Kredi iştiraki Gübretaş’a ait Söğüt’teki maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit edildi. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, “Bugünkü fiyatlarla yaklaşık 6 milyar dolar civarında bir değerden bahsediyoruz” dedi. Poyraz, keşfedilen altının 2 yıl içerisinde çıkarılacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Keşfedilen altın iki yıl içerisinde çıkarılacak.
Keşfedilen altın iki yıl içerisinde çıkarılacak.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, Gübretaş’a ait Söğüt altın sahasında 3,5 milyon onsluk altın kaynağının tespit edildiğini müjdeledi. Poyraz, bunun parasal karşılığının ise 6 milyar dolar civarında olduğunun altını çizdi.

2 YIL İÇİNDE ÇIKARILACAK

  • Genel Müdür Poyraz, Türk ekonomisine bu madeni kazandırmak için ciddi hazırlıklar yürüttüklerini belirterek, “İşletmesini farklı bir firmaya verebilirdik ya da başka bir firmayla ortak olabilirdik ancak Gübretaş Maden AŞ şirketini yapılandırarak Gübretaş’ın gücü, Tarım Kredi’nin desteğiyle bu madeni kendi imkanlarımız, kendi ekiplerimiz, kendi yatırımlarımızla çıkarıp Gübretaş, Tarım Kredi ve Türk tarımına kazandırma kararını verdik. Buradan elde ettiğimiz değeri de Gübretaş’a kazandırıp, şirketin tesislerinde, yenileme yatırımları ve yeni yatırımlarla Türk tarımına ve ekonomisine kazandıracağız. Teknik hazırlıklarımız ve finansman çalışmalarımız hızla devam ediyor, 2 yıl içinde buradaki madeni Türk ekonomisine kazandıracağız .Ekonomide değere dönüştüreceğiz” dedi.

2008’DE BAŞVURDU 2019’DA DEVRALDI

Söz konusu sahanın 2008’de işletilmek üzere Koza Altın şirketine verildiğini ancak şirketin yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine Gübretaş tarafından sözleşmenin iptali için dava açıldığını anlatan Poyraz, söz konusu davaların 2019’un Aralık ayında temyiz aşamaları dahil sonuçlandığını ve oradaki sahanın her türlü hakkıyla Gübretaş’a teslimine karar verildiğini söyledi. Poyraz, bu süreçte FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sürecinin yaşandığını ve Koza şirketinin TMSF’ye geçtiğini anımsatarak, şöyle konuştu: “Biz mahkeme aşamaları tamamlanır tamamlanmaz TMSF ve Koza ile diyaloğa geçip, maden sahasıyla ilgili tüm devir sürecini tamamladık. Maden sahasıyla ilgili geçmişten bugüne altın varlığının değerinin tespitine yönelik sondaj çalışmaları vardı. Mahkemeler devam ederken sondaj çalışmaları kısmen devam etti. Sondajlarla ilgili teknik dokümanlar ve verileri de Koza’dan bedel karşılığı devraldık. Uluslararası akredite bir firmayla devraldığımız bilgilere ilişkin rapor güncelleme çalışmalarına başladık. Kasım ayı sonu itibarıyla da bu rapor kurumumuza teslim edildi.”

Fahrettin Poyraz

YARIDAN FAZLASI ÇIKARILMAYA HAZIR

  • Bundan sonraki sürecin nasıl yönetileceğine ilişkin çalışma da yaptıklarını ifade eden Poyraz, bu süreçte Gübretaş’a ait Gübretaş Maden AŞ şirketini kurduklarını bildirdi. Poyraz, maden sahasındaki varlığın, Türk ekonomisi ve Gübretaş açısından ciddi bir değeri ortaya koyduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu: “Borsaya bildirdiğimiz raporda da sahada yaklaşık 3,5 milyon ons kaynak olduğu ortaya konuldu. Bunun da 1 milyon 920 bin onsunun kesinleşmiş, şu anda çıkarılmaya hazır altın rezervi olduğu ortaya konuyor. Ayrıca 1,6 milyon onsun da kaynak olarak yüzde 83 oranında rezerve dönüşeceğinin tespiti yapılıyor. Bu miktarı da hesaba katınca Söğüt altın madeni sahasında yaklaşık 3,2 milyon ons civarında altın varlığından bahsedebiliriz. Bugünkü fiyatlar üzerinden bunu da değer olarak ortaya koymaya kalktığımızda yaklaşık 6 milyar dolar civarında bir değerden bahsediyoruz.”

SÖĞÜT ALTIN MADENİ DÜNYADA İLK 5’E GİRER

Bu madenin, dünyada da sayılı madenler arasında yer aldığını vurgulayan Poyraz, “Belki Türkiye’de ilk, dünyada da ilk 5’e girecek yoğunlukta altın değerine sahip. Dünya ortalamalarının yüzde 2-3 civarında olduğu düşünüldüğünde, buradaki ortalama 1 ton toprak yığını içindeki altın varlığı ortalama oranı yüzde 8,6. Bu oran maden sahasının bazı yerlerinde yüzde 12’lere, 14’lere çıkıyor. Sondajlar bunu ortaya koyuyor. Bu da işletme maliyetinin ne kadar düşük olduğu anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

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