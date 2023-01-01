6 milyar dolarlık ihracatın yarısı fuardan gelecek

2022 yılını 4,7 milyar dolarlık ihracatla kapatan mobilya sektörü, 2023 yılına hızlı bir başlangıç yaptı. Geçtiğimiz yıl başta Irak olmak üzere Almanya, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa gibi birçok ülke ve kıtaya ürünlerini ulaştıran sektör; 24-29 Ocak 2023 tarihleri arasında düzenlenecek IIFF - İstanbul Mobilya Fuarı ile yeni pazarlara yelken açmayı planlıyor. Mobilya sektörüne yönelik değerlendirmelerde bulunan Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, 2023 yılını 6 milyar dolarlık ihracatla kapatmak istediklerini belirtti.

3 BİNDEN FAZLA MARKA 140 BİN ZİYARETÇİ

IIFF – İstanbul Mobilya Fuarı’nın da katkısıyla 2023 yılının tamamında 6 milyar dolarlık bir ihracat öngördüklerini belirten Güleç, ihracatı 10 milyar dolar seviyesine taşıyacaklarını dile getirdi. Fuarın TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi ve İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) toplam 3 binden fazla markaya ev sahipliği yapacağını belirten Güleç, fuarda 20 bini yabancı olmak üzere yaklaşık 140 bini aşkın sektör profesyonelini ağırlamayı hedeflediklerini söyledi. Ahmet Güleç, “Başta Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda, İspanya ve İtalya gibi ülkelerden satın alma profesyonelleri, fuarımızı ziyaret edecek. 10 farklı ülkeden 100’e yakın yabancı katılımcımız var. Bu sene fuarda hedefimiz 3 milyar dolarlık iş anlaşmasına imza atmak. Böylelikle yıllık hedefimizin yüzde 50’sini fuarda gerçekleştirmiş olacağız” diye konuştu.

100. YILDA YENİ REKOR HEDEFİ

Ahmet Güleç, “2022’de ihracatımızı geliştirdiğimiz için mutluyuz ancak bizim için asıl heyecan verici olan Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında tüm bu rakamları geride bırakarak, ülkemizi dünya çapında gururla temsil edebilmek. Sektörümüzün hedefini büyüttük ve yaptığımız planlamalar çerçevesinde atılımlarımızı yaparak Türk mobilyasını dünyada bir kategori markası yapmak istiyoruz” dedi.

Ahmet Güleç

ÜRÜN ÇEŞİDİNDE İLK DÖRTTEYİZ

Türkiye mobilya sektörü yakaladığı ürün çeşitliliğiyle yönünü büyük, yeni ve önemli pazarlara çeviriyor. Üreticilerini tek çatı altında birleştirip daha güçlü ilerlemek istediklerini belirten Güleç, “Dünyanın en büyük üreticilerinden birisi olmamızda, Türkiye’nin dört bir yanına yayılan 40 bini aşkın üreticimizin büyük payı var. Şu anda üreticilerimizin üçte biri ihracat odaklı çalışıyor ve hem ürün kalitesini hem de tasarımlarını sürekli olarak geliştiriyorlar. Dünyada ürün çeşitliliğiyle her alanda üretim gerçekleştirebilen 4 ülke var. Bunlar ABD, Çin, İtalya ve Türkiye. Çevreyi en az kirleten sektörüz” şeklinde konuştu.



