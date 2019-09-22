Ekonomi 60 bin kişiye gelir kapısı olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

60 bin kişiye gelir kapısı olacak

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki 2 bin dönümlük alanda altyapı çalışmalarına başlanan Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB), 2023 yılında faaliyete geçtiğinde bölgede binlerce kişiye yeni gelir kapısı açacak.

Haber Merkezi AA
Kandıra Gıda İhtisas OSB
Kandıra Gıda İhtisas OSB

Kandıra Gıda İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başanı Mehmet Başol, yaptığı açıklamada, 10 yıllık bir mahkeme sürecinde gece gündüz çalışarak bütün engelleri aştıklarını ve artık önlerinde hiçbir engel kalmadığını söyledi.

Bu ay itibarıyla OSB'nin altyapı inşaatına başladıklarını belirten Başol, alanın çok eğimli olması nedeniyle 7 milyon metreküp kazı, 5,5 milyon metreküp de dolgu işi yapacaklarını kaydetti.

AA

  • Başol, şu anda 23 kamyon, 8 ekskavatör, 2 silindirle çalışmaların devam ettiği bilgisini vererek, "Tüm alışverişlerimizi ve işlerimizi Kocaeli'deki firmalarla yapmaya gayret ediyoruz. Altyapı için yaklaşık 18-20 ihale olacak. Hedefimiz 2020'nin sonlarında yavaş yavaş yatırımcıya parsellerini teslim etmek, 2023'te de fabrikaların üretime geçmelerini sağlamak." diye konuştu.

OSB'de 80 fabrika inşa edilecek

İmar planlarının daha önceden tamamlandığını dile getiren Başol, şöyle devam etti:

"Türkiye'de gıda sektöründeki ilk 'İhtisas OSB'yiz. Yaklaşık 2 bin dönüm alanımız ve 58 yatırımcımız var. Bu 58 yatırımcı yaklaşık 80 yatırımcıya çıkacak. Burada 80 fabrika inşa edilecek. Bunlar şekerleme, et ve süt ürünleri, bakliyat gibi ürünler üretecek. Hedefimiz, 2023 yılında burada fabrikaların bacalarının tüttüğünü görmek. Yani Cumhuriyet'in 100. yılına yeni fabrikalarla yeni üretim alanlarıyla yeni istihdam sağlayan alanlarla girmek istiyoruz."

AA
  • OSB'nin lokasyon açısından oldukça avantajlı bir noktada yer aldığını vurgulayan Başol, "Şu anda yapımı devam eden Kuzey Marmara Otoyolu hizmete açıldıktan sonra bölgemizin İstanbul'a uzaklığı Anadolu yakasında 30, Avrupa yakasında ise 40 dakika olacak. Şu an İstanbul'un geleceği nokta bu taraf." ifadelerini kullandı.

60 bin kişiye gelir kapısı olacak

Arsa fiyatlarının İstanbul'daki OSB'lere göre daha uygun olduğunu belirten Başol, yeni yatırımcılara da arsa vereceklerini, en önemli şartlarının ise 2 yıl içerisinde fabrikasını yapmaları olacağını söyledi.

Fabrikalarını 2 yılda tamamlayamayanların ise arsa tahsislerini iptal edeceklerini aktaran Başol, şunları kaydetti:

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"Direkt olarak 9 bin 510 kişi burada istihdam edilecek. Bunların yüzde 80'i de Kandıra bölgesinden alınacak. Ayrıca Kandıra ve çevresinde üretilen fındıktan et ve süt ürünlerine kadar yapılacak alımlar sayesinde de 60 bin kişi yeni gelir kapısı elde edecek. Öngörülerimize göre bölgede yapılacak üretimin yüzde 45-50'lik kısmı hemen ihraç edilecek."

OSB'ye gelecek yatırımcıların şu an zaten ihracat yaptığını, buradaki yatırımlarını tamamladıklarında kapasitelerini artıracaklarını anlatan Başol, halen 3-5 bin metrekarelik alanda üretim yapan bir fabrikanın bölgede 30 bin metrekarede üretim alanına kavuşacağını sözlerine ekledi.

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