60 bin kişiye iş fırsatı

ILO Türkiye Ofisi, işverenlerin nitelikli eleman ihtiyaçlarını karşılamak için ‘İnsana yakışır iş, sadece bir işten çok daha fazladır’ sloganıyla yeni bir proje başlattı. Geçici koruma altındaki Suriyeliler ve Türk vatandaşlarını kapsayan projede 60 bini aşkın Suriyeli ve Türk vatandaşına destek verilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal ortaklar ile yakın işbirliği içinde ILO tarafından uygulanan projeyi Alman Kalkınma Bankası KfW finanse edecek. Ankara, Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep, Adana, Mersin, İstanbul, İzmir, Bursa ve Konya olmak üzere 10 ilde yürütülecek.

STK’LAR DESTEK VERECEK

Proje kapsamında Suriyeliler ihtiyaca göre tasarlanmış iş başı eğitimi yoluyla daha vasıflı hale getirilecek. Doğrudan yararlanıcı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü ve yereldeki il müdürlükleri olacak; Ticaret ve Sanayi Odaları da onlara destek sağlayacak. Ardından, kamu istihdam hizmetleri Suriyeliler ve Türk vatandaşlarını desteklemek için tek noktadan hizmet ofisleriyle güçlendirilecek. Tek noktadan hizmet ofisleri, Suriyeliler ve Türk vatandaşlarının kaydı dahil istihdam hizmetleri sağlayacak. İşgücü piyasasına katılımlarını düzenleyen kural ve düzenlemeler konusundaki farkındalıklarını artıracak ve ILO tarafından sağlanan veya İŞKUR’un veri tabanında mevcut eğitim ve istihdam fırsatlarına yönlendirme sağlayacak.

İŞVEREN İÇİN DE AVANTAJ

Proje, bir teşvik programı aracılığıyla, Suriyelileri işe almaları için işverenlere destek sağlayacak. Teşvik programı ise çalışma izinleri için başvuruda bulunmaya yönelik idari ve mali desteği içeriyor; sosyal güvenlik katkı paylarının yanı sıra Suriyelilerin istihdamına bağlı çalışma izni başvuru ücretlerini de kapsıyor. Böylece, kayıt dışı ekonomiden kayıtlı ekonomiye geçiş de artırılmış olacak.

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