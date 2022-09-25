6001 kilometre ihlali sürüyor

Sıfır ikinci el araçlar için 15 Eylül tarihinde yürürlüğe giren 6 ay 6 bin kilometre kuralı, sosyal medya ve ilan sitelerinde delinmeye devam ederken, Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla 8 bin 400 TL olan ceza 300 bin TL’ye yükselecek. Sıfır kilometre araçların kilometre sayaçları internette bir anda 6 bin 1 kilometreye yükseliyor. 6 bin ile 8 bin kilometre arasında değerler giren galeriler ve al satçılar araçların fotoğraflarını çekerken kadranlarını gizlemeye dahi gerek duymuyor. Sıfır kilometreye yakın araçların km değerini ilan sitelerine 6 bin girerek satışlara devam ediyor. Galericilerden alınan bilgilere göre 6 bin kilometre sınırlaması sadece belli bir kesimin sıfır araç alıp satmasını sınırlandırdı.

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YAKALANMAK İSTEMEYEN KM SAYACINI SAKLIYOR

Sahibinden.com da 6 bin ila 8 bin kilometre arasında 4 bin 130 araç bulunuyor. Bunlardan 400 adedi ise 6 bin 1 kilometrede. Bunun yanı sıra Instagram satış sayfaları ve Facebook’ta da kurallar deliniyor. Bazı satıcılar ilanlarda araçların poşetlerini dahi sökmemişken aracı 6 bin 1 km’de olarak işaretliyor. Hatta bazı açıklamalarda 'araç bayiden galeriye çekici ile getirildi' yazıyor ancak araç 6 bin 1 kilometrede. Bazı satıcılar km sayaçlarını gizlemeye dahi tenezzül etmezken bazıları araçların fotoğraflarını çekerken km sayacının netliğini bozuyor ya da sayacın olduğu kısmı direksiyon simidi ile kapatıyor.

BEYİN YAKAN HİLELER

Birçok galerici ellerindeki stokları eritemediği için araçları 14 Eylül’de yasa yürürlüğe girmeden bir başkasının üzerine devretti. Yasağı delmeye çalışan satıcılar, araçların beyinlerinden kilometre yükseltme sahtekârlığını başvuruyor. Galericilerin söylediğine göre alıcı ve satıcı razı olduğunda ekspertizler ile de anlaşarak belgede sahtecilikler de yapılabiliyor.

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TEMMUZ 2023 SON TARİH

Ticaret Bakanlığından gelen yazı ile Resmi Gazete’de 16 Ağustos’ta yayımlanan yönetmelik, galerilerin sıfır araçları almasını engellemek ve araçların vatandaşlara ulaşabilmesini sağlamak için yayınlanmıştı. Daha önce elinde araç bulunduranların satışları için yaklaşık 1 ay süre verildi. Elindeki stokları eritemeyen galeriler yeni yöntemlere başvurdu. Geçici süreyle yürürlükte kalacak yönetmelik piyasada denge sağlanırsa 1 Temmuz 2023’te sona erecek.

EKONOMİ İkinci elde 6 ay 6 bin km şartı yürürlükte: Yeni Şafak düzenlemeyi galericilere sordu