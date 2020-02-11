Ekonomi 65,6 milyar lira masraf ödedik
TÜRKİYE EKONOMİSİ

65,6 milyar lira masraf ödedik

Bankaların vatandaştan aldığı ücret ve komisyonların tutarı 2019'da 65,6 milyar liraya ulaştı. Son 5 yılda bu kalemlerin vatandaşa maliyeti ise 209,3 milyon lira olarak belirlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bankaların hizmet gelirleri ile kullandırdıkları krediler nedeniyle vatandaştan aldığı ücret ve komisyonların tutarı, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 35 artarak 65,6 milyar liraya ulaştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bankaların faiz dışı gelirleri, 2019'da bir önceki yıla kıyasla yüzde 37 artarak 106,2 milyar liraya çıktı. Söz konusu gelirlerin toplam faiz dışı gelirler içindeki payı yüzde 61,8 olarak hesaplandı. Geçen yıl bankalar, sadece hizmet geliri olarak 49,6 milyar lira, ücret ve komisyon olarak da 16 milyar lira gelir kaydetti.

5 YILLIK GİDER 200 MİLYAR LİRA

BDDK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), işlem maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla finansal tüketicilerden ve ticari müşterilerden bankaların alabileceği ücret ve komisyonları yeniden düzenledi. Yapılan düzenleme ile kısıtlanan masraflarda önemli ölçüde düşüş yaşanması bekleniyor. Vatandaşların en çok karşılaştığı masraf kalemleri olan bankacılık hizmetleri ile kredi kullandırılırken alınan ücret ve komisyonların tutarı, son 5 yılda 209,3 milyar liraya ulaştı. Banka hizmetleri için vatandaşlar 5 yılda 159,3 milyar lira öderken, bankalar kullandırdıkları kredilerden aldığı ücret ve komisyonlardan 50 milyar lira gelir elde etti.

MASRAF KALEMİ 16’YA İNDİRİLDİ

  • Bankalar tarafından alınabilecek ücret, masraf ve komisyonların sayısı ticari müşterilerde 2 bin 400'den 51'e, finansal tüketicilerde 20'den 16'ya indi. Düzenleme ile ticari kredilerde yüzde 2 ila yüzde 6 aralığında belirlenen erken ödeme komisyonu, kalan vadesi 2 yıla kadar olanlarda yüzde 1'e, vadesi 2 yıldan uzun olanlarda yüzde 2'ye düşürüldü. Ticari kredi kartlarında yüzde 3-4 seviyelerinde olan nakit avans komisyonu da yüzde 1 ile sınırlandırıldı. Düzenlemeler, 1 Mart'tan itibaren yürürlüğe girecek.

MASRAF VE EFT ücretlerine sınırlama
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