67 ülke merkezi İzmirli Delphi

Türkiye’den 67 ülkeyi yöneten Delphi Technologies Türkiye, Kafkasya, Orta Doğu ve Afrika Bölge Direktörü Reşat Dumanoğlu, yedek parça sektörüne ve kendilerinin bu ortamdaki pozisyonlarına dair açıklamalarda bulundu.

Reşat Dumanoğlu

67 ÜLKEYİ TÜRKİYE’DEN YÖNETİYOR

Üs olarak Türkiye’nin seçilmesinin sebepleri arasında ise son 5 yılda elde ettikleri büyümenin olduğunu söyleyen Dumanoğlu, “Delphi Technologies olarak yüksek teknolojili emisyon ve yakıt tasarrufu çözümlerinden hava filtresine, fren diskinden direksiyon ve süspansiyon parçalarına kadar 120 bin parça üretiyoruz. Delphi Technologies’in küresel gelirleri 2018 yılında 4,9 milyar dolara ulaştı” şeklinde konuştu.

AKARYAKIT 2030’A KADAR DEVAM

İzmir’deki kapasitesini artırmak için çok sayıda yatırım yaptıklarını söyleyen reşat Dumanoğlu, “İzmir’de 2010 yılında 390 olan çalışan sayısını 2018 yılı sonunda yaklaşık bin 200’e çıkardık. Ege Serbest Bölge’de yer alan fabrikalarımız, Avrupa ülkelerindeki fabrikalarla birlikte Delphi Technologies’in dünyadaki en büyük 5 tesisi arasında yer alıyor. Türkiye’de araç ortalama yaşının yaklaşık 12,6 yıl olduğunu göz önüne alırsak, “Satış Sonrası”nın ülkemizde ne kadar önemli ve büyümeye açık bir alan olduğunu anlayabiliriz. Öte yandan yapılan tahminlere göre 2030 yılında dünya genelinde binek araçların yüzde 80’inden fazlası hala içten yanmalı bir motora sahip olacak” açıklamasında bulundu.

Yedek parça sektörünün Türkiye’deki en önemlı sıkıntılarından birinin sahte ve kopyalanan ürünler olduğunu söyleyen Reşat Dumanoğlu, “ Özellikle son 2-3 yılda ciddi bir çaba içerisindeyiz” diye konuştu.

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