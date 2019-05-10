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Ekonomi 7 bankaya dövizde hile cezası geliyor
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DÜNYA EKONOMİSİ

7 bankaya dövizde hile cezası geliyor

Avrupa Birliği Komisyonu, 7 bankaya döviz piyasalarında hile yaptıkları iddiası ile ceza kesmeye hazırlanıyor. Banka yetkililerden konuyla ilgiliyi yorum yapılmazken, bankalardan birinin ise japon bankası olduğu ifade ediliyor.

Haber Merkezi Diğer
Foto/Arşiv
Foto/Arşiv

Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre; AB Komisyonu, aralarında Barclays, Citigroup, JP Morgan ve HSBC'nin olduğu 7 bankaya döviz piyasasında ortaklaşa hareket ederek hile yaptıkları iddiası ile ceza kesmeye hazırlanıyor.

7 banka arasında RBS ve UBS'in yanı sıra bir Japon bankasının da yer aldığını öne süren kaynaklar AB Komisyonu'nun kararını önümüzdeki haftalarda duyuracağını vurguladılar.

Barclays Citigroup, JP Morgan ve HSBC habere ilişkin yorum yapmadılar.

Barclays, BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan, RBS ve UBS, ABD'de açılan bir davada toplam 2,8 milyar dolar ceza ile karşı karşıya kalmışlardı.

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