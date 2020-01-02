7 bölgeyi gezecek

Türkiye’nin Otomobili’nin ön gösterim aracı tanıtımı ve Bilişim Vadisi’nin açılış töreni organizasyonunu gerçekleştiren YRD İstanbul’un Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Karadeniz, Türkiye’nin Otomobili’nin ön gösterim araçlarının vatandaşlarla buluşacağını söyledi. Karadeniz, “Ben, TOGG CEO’muz Gürcan Karakaş ve Pazarlama Müdürü Çağ Günaçar’ın marka lansmanı sırasında böyle bir projelerinin olduğunu biliyorum. Gürcan Bey de Çağ Bey de sonraki dönemlerde bu tip planlamalar yapacaklarından bahsettiler. Marka lansmanıyla birlikte bildiğim kadarıyla araçlar 7 bölgeyi dolaşacak ve vatandaşlarla buluşturulacak” dedi.
636 KİŞİ 1,5 AY HAZIRLANDI
- 1,5 ay boyunca 636 kişilik bir ekiple 17 bin metrekare alanı düzenlediklerini ve sahne için kritik hazırlıklar yaptıklarını anlatan Karadeniz, 11 bin metrekare alana asfalt döktüklerini belirtti. Karadeniz, “2 bin 100 kişilik bir oturma düzeni planladık ve salon tamamen doldu, bir kişilik bile yer yoktu. Ayrıca 500 civarında da basın mensubu takip etti” şeklinde konuştu.