Ekonomi 7 bölgeyi gezecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

7 bölgeyi gezecek

Türkiye’nin Otomobili bu yıl yapılacak marka lansmanı ile 7 bölgede görücüye çıkacak. YRD İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Karadeniz, “TOGG CEO’su Gürcan Karakaş ve Pazarlama Müdürü Çağ Günaçar, sonraki dönemlerde bu tip planlamalar (aracın vatandaşlara gösterilmesi) yapacaklarından bahsettiler” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TOGG
TOGG

Türkiye’nin Otomobili’nin ön gösterim aracı tanıtımı ve Bilişim Vadisi’nin açılış töreni organizasyonunu gerçekleştiren YRD İstanbul’un Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Karadeniz, Türkiye’nin Otomobili’nin ön gösterim araçlarının vatandaşlarla buluşacağını söyledi. Karadeniz, “Ben, TOGG CEO’muz Gürcan Karakaş ve Pazarlama Müdürü Çağ Günaçar’ın marka lansmanı sırasında böyle bir projelerinin olduğunu biliyorum. Gürcan Bey de Çağ Bey de sonraki dönemlerde bu tip planlamalar yapacaklarından bahsettiler. Marka lansmanıyla birlikte bildiğim kadarıyla araçlar 7 bölgeyi dolaşacak ve vatandaşlarla buluşturulacak” dedi.

Gürcan Karakaş

636 KİŞİ 1,5 AY HAZIRLANDI

  • 1,5 ay boyunca 636 kişilik bir ekiple 17 bin metrekare alanı düzenlediklerini ve sahne için kritik hazırlıklar yaptıklarını anlatan Karadeniz, 11 bin metrekare alana asfalt döktüklerini belirtti. Karadeniz, “2 bin 100 kişilik bir oturma düzeni planladık ve salon tamamen doldu, bir kişilik bile yer yoktu. Ayrıca 500 civarında da basın mensubu takip etti” şeklinde konuştu.

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