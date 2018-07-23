Ekonomi 72 ülkeden ziyaretçi çekti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

72 ülkeden ziyaretçi çekti

35’inci Uluslararası İstanbul Kids Fashion-Bebek Çocuk Hazır Giyim ve Aksesuarları Fuarı, 156 markanın katılımı ile gerçekleştirildi. Fuar; 72 ülkeden 4 bin 550 profesyonel ziyaretçi ağırladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fuar, 17-20 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlendi.
Fuar, 17-20 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlendi.

35. Uluslararası İstanbul Kids Fashion-Bebek Çocuk Hazır Giyim ve Aksesuarları Fuarı, 17-20 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlendi. 156 markanın katıldığı fuarda bebek giyim, çocuk giyim, abiye giyim, mobilya ve ev tekstili, ayakkabı, çorap, çamaşır ve aksesuarları sergilendi. Fuar; 72 ülkeden 4 bin 550 uluslararası ve ulusal profesyonel ziyaretçi ağırladı. Fuarın organizatörü UBM'den yapılan açıklamaya göre; fuara en çok ziyaretçi, soğuk ülkeler Rusya ve Ukrayna ile kış mevsiminin de yaşandığı sıcak ülkeler Cezayir, Libya ve Irak'tan geldi. Fuardaki bir başka etkinlik ise Türkiye'de ilk kez İstanbul Kids Fashion Fuarı’nda sergilenen Tarihte Çocuk Modası Fotoğraf Sergisi oldu. 1900'lü yıllardan 1980'li yıllara uzanan bebek, çocuk modası Türkiye, ABD, İtalya, İngiltere ve Almanya'dan derlenen sokak ve stüdyo fotoğrafları kullanılarak yansıtıldı. Fuar kapsamında, Nişantaşı Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü tarafından ‘Türkiye’de Kadın Girişimciler Zirvesi’ düzenlendi.

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