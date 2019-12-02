Ekonomi 74 milyon araca Türk izolatörü
OTOMOTİV

74 milyon araca Türk izolatörü

Dünyada sadece Avrupalı iki şirket tarafından piyasaya sunulan motor izolatörlerinin Türkiye›de de üretilmesi için 12 milyon avroluk yatırımla üretim hattı kuran Hassan Tekstil, motor izolatörü üretimine başladı. Hassan Tekstil Genel Müdürü Ahmet Şişman, “Motor izolatörü ürünleri üretimini yıllık 74 milyon araca ürün sağlayacak seviyeye çıkardık” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Şişman
Ahmet Şişman

Dünyada sadece Avrupalı iki şirket tarafından piyasaya sunulan motor izolatörlerinin Türkiye’de de üretilmesi için 12 milyon avroluk yatırımla üretim hattı kuran Hassan Tekstil, yıllık 74 milyon araç için motor izolatörü üretebilecek.

GLOBALDE YERLİ GURUR

Hassan Tekstil Genel Müdürü Ahmet Şişman, 1987’de kurulan Hassan Tekstil’in, bugün otomotiv sektörü için motor izolatörü, koltuk kılıfı astarı, koltuk arkası halısı, taban halısı, bagaj tabanı ve yan giydirmeler, tavan kumaşı ve şapkalık gibi dokusuz tekstiller ürettiğini anlattı. Global anlamda sektörde motor izolatörlerini üretebilen iki Avrupalı firmanın ardından yeni üretim hatlarıyla birlikte bu firmalara global bir rakip olup pazardan pay almayı hedeflediklerini belirten Şişman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sınırlı kapasiteyle ürettiğimiz motor izolatörü ürünleri üretimini yıllık 74 milyon araca ürün sağlayacak seviyeye çıkardık.”

DEVLERE ÜRETİM

  • Bu başarı sayesinde sektördeki bilinirliklerinin ve itibarlarının arttığını ifade eden Şişman, “Şu anda devam eden mevcut projelerimize örnek olarak Mercedes, BMW, Ford, Toyota, Renault, Hyundai, Honda, Porsche, Nissan, Peugeot ve Dacia›yı sayabiliriz. Bununla birlikte 2020 yılında da ilave olarak Tesla, Jaguar ve Volkswagen’in de dahil olmasını bekliyoruz” diye konuştu. Şişman, yerli otomobil projesinde de Hassan Tekstil ürünlerinin kullanılması yönünde görüşmelerinin sürdüğünü, bu aracın taban, bagaj ve tavan halısını üretmek konusunda istekli olduklarını ifade etti.

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