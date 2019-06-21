Ekonomi 75 bin çay üreticisine bugün ödeme yapılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

75 bin çay üreticisine bugün ödeme yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bugün itibarıyla, çay budama desteklerini ödüyoruz. Yaklaşık 75 bin üreticimize 185 bin dekar alan için toplamda 230 milyon TL'lik bedeli, bugün saat 18.00'den sonra üreticilerimizin hesabına yatıracağız." dedi

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çay üreticisi.
Çay üreticisi.

Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, çay budama ödemelerinin bugün yapılacağını duyurdu.

Çay bahçelerinin gençleştirilmesi amacıyla yapılan çay budama desteklerine ilişkin bilgi veren Pakdemirli, şunları söyledi:

"Çaylıklarını budayarak yenileyen üreticilerimize budama desteği veriyoruz. Bu kapsamda bugün itibarıyla, çay budama desteklerini ödüyor olacağız. Yaklaşık 75 bin üreticimize 185 bin dekar alan için toplamda 230 milyon TL'lik bedeli, bugün saat 18.00'dan sonra üreticilerimizin hesabına yatıracağız."

'Yavuz' Avrupa'yı rahatsız etti
EKONOMİ
'Yavuz' Avrupa'yı rahatsız etti

Bitcoin 13 ayın zirvesinde
EKONOMİ
Bitcoin 13 ayın zirvesinde
Avrupalı dostlarımıza uyarı

Avrupalı
dostlarımıza uyarı

​Akdeniz'de aktör olmanın yolu Ankara'dan geçer.
S-400ler 15 Temmuzda gelebilir

S-400'ler 15 Temmuz'da gelebilir

​Uzmanlara göre FETÖ, ABD ve NATO'ya net bir mesaj olur.
Türkiyeyi doğrudan etkiler

Türkiye'yi doğrudan etkiler

​ABD-İran gerilimi Türkiye'nin enflasyon hedefini bozabilir.
Layık oldukları<br>cezayı buldular

Layık oldukları
cezayı buldular

Akar, Genelkurmay çatı davasında verilen cezalarla ilgili konuştu.
Ödemeler<br>bugün yapılacak

Ödemeler
bugün yapılacak

Çay üreticisinin beklediği haberi Bakan açıkladı.
6 terörist<br>etkisiz hale getirildi

6 terörist
etkisiz hale getirildi

Siirt'te '​Kurt Kapanı' ile PKK'ya darbe vuruldu.
Avrupa'yı<br>rahatsız etti

Avrupa'yı
rahatsız etti

​Türkiye'yi karşılık vermekle uyardılar.
İsa'dan acı haber

İsa'dan acı haber

Selde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu.

40 milyonluk naylon<br>fatura operasyonu

40 milyonluk naylon
fatura operasyonu

​Ankara'da polis baskını ile ele geçirildi.
Kafa karıştırdı

Kafa karıştırdı

Galatasaraylı taraftarları endişelendiren paylaşım.
Kuvvetli <br>yağışlara dikkat

Kuvvetli
yağışlara dikkat

Meteorolojiden 59 ile yağış uyarısı yapıldı.
Yangın çıkarabilir

Yangın çıkarabilir

Apple çok sayıda bilgisayarlarını geri çağırıyor.
Bizi izlemeye<br>devam edin

Bizi izlemeye
devam edin

Mossad Fatih gemisini adım adım takip ediyor.
Mariano'nun <br>yerine geliyor

Mariano'nun
yerine geliyor

Galatasaray, sağ bekte hedefini belirledi.
ABD uçaklarına<br>İran'ı yasakladı

ABD uçaklarına
İran'ı yasakladı

Bölgedeki gerginliğin artmasından endişe duyuluyor.
Algı operasyonlarına<br>birlikte karşı duralım

Algı operasyonlarına
birlikte karşı duralım

​EGD 11. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.