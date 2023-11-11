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Ekonomi

75 bin öğrenci sanayide okuyor

Sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla açılan organize sanayi bölgelerindeki meslek liselerinin sayısı artıyor. Toplam 91 meslek lisesi ve 18 meslek yüksekokulunda 75 bin öğrenci eğitim görüyor.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 11/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 02:06 - 11/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Türkiye genelinde sanayicilerin talebi doğrultusunda nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla açılan OSB meslek liselerine talep her geçen gün artıyor. 51 özel meslek lisesi, 40 devlet meslek lisesi olmak üzere 91 meslek lisesi ve 18 meslek yüksekokulu hâlihazırda 75 bin öğrenciyle organize sanayi bölgelerinde faaliyetlerini sürdürüyor. 81 ilde 254 OSB ve 4 sanayi sitesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş birliği çerçevesinde mesleki eğitim merkezleri oluşturuldu. Bu merkezlerde de öğrenci sayısı bugün itibariyle 190 bini aştı. Liselerde sanayicilere yönelik yapılan anket sonucunda iş gücü ihtiyacına göre belirlenen ‘metal teknolojisi’, ‘endüstriyel otomasyon teknolojileri’, ‘plastik teknolojisi’, ‘makine teknolojisi’ ile ‘elektrik ve elektronik teknolojileri’ bölümleri ağırlıkla bulunuyor. Son teknolojik sistemler kullanılan liselerde Türk sanayisinin nitelikli ara ve ana eleman ihtiyacının büyük ölçüde karşılanması bekleniyor.


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#Eğitim
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