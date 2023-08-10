78 ülkeyi içeriyor: Çin grup turları düzenlenebilecek ülkeler listesine Türkiye'yi de dahil etti

Çin, grup turları düzenlenebilecek ülkeler listesine Türkiye'yi de dahil etti.
Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, yayımladığı duyuruda, ulusal seyahat acentaları ve tur operatörlerinin Çin vatandaşları için grup turları düzenleyebileceği ülkelerin üçüncü listesini açıkladı.
Bugünden itibaren yürürlüğe giren düzenlemeyle tur operatörleri ve seyahat acentaları listedeki ülkelere yönelik grup turu organizasyonlarıyla konaklama ve seyahat paketi satışlarını sürdürebilecek.
Ülke, 8 Ocak 2023'te Kovid-19'u "A kategorisi salgın hastalık" olarak ele almaya son vererek, Sınır Sağlığı ve Karantina Yasası uyarınca uygulanan tedbir ve kısıtlamaları kaldırmış, sınırlarını yeniden açmıştı.