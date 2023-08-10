78 ülkeyi içeriyor: Çin grup turları düzenlenebilecek ülkeler listesine Türkiye'yi de dahil etti

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere harekete geçti. 11 şehirde düzenlenecek olan “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri”nin ilk durağı Kapadokya oldu. Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali, çerçevesinde Avanos Meydanı’nda düzenlenen kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu.