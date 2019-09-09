8 aylık ihracat 20 milyar dolar

Tarihindeki en yüksek ikinci ağustos ayı ihracat rakamına ulaşan otomotiv endüstrisi, yüzde 8’lik artışıyla da son 10 aylık dönemin en yüksek artış oranına ulaştı. Otomotivin ocak-ağustos dönemi ihracatı ise bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 4 azalışla 20 milyar dolar oldu.
BARAN ÇELİK: AĞUSTOS AYINDA ARTIŞ VAR
- OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Ağustos ayında tüm ana mal gruplarında ihracat artışı yaşandı. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatında yaşanan çift haneli artış, ihracat artışında temel belirleyici oldu” dedi. Ağustosta ürün grupları bazında binek otomobil ihracatı yüzde 1 artarak 511 milyon dolar olurken, aldığı pay da yüzde 29 oldu.