8 ülkeye milyarlık ihracat

ABD pazarı, geçen yılın aynı döneminin aksine, 1 milyar dolar ve üzerinde ihracat yapılan pazarlar arasına giremezken, Slovenya ve Polonya ilk kez bu seviyeyi aştı.

REKORLARA YELKEN AÇIYOR

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) kayıtlarındaki bilgilere göre, başta olmak üzere 5 kıtada 182 ülke ve özerk bölgeyle 12 serbest bölgeye ihracat gerçekleştirdi. Bu yılın 11 ayında, 29 milyar 97 milyon 657 bin dolarlık ihracata ulaşan sektör, yılın bitmesine bir ay kala bu rakam ile geçen yıla ait 28,5 milyar dolarlık ihracat rekorunu geride bıraktı.

ALMANYA VE İTALYA EN ÜST SIRALARDA

Ocak-kasım döneminde, Yılın 11 ayında, 4 milyar 413 milyon 891 bin dolar ihracat yapılan Almanya, pazardaki açık ara liderliğini sürdürdü. 3 milyar 82 milyon 755 bin dolar ihracat ile İtalya, 2 milyar 960 milyon 509 bin dolar ile Fransa, 2 milyar 688 milyon 440 bin dolarla İngiltere, 1 milyar 661 milyon 811 bin dolarla İspanya, 1 milyar 314 milyon 740 bin dolarla Belçika takip etti.