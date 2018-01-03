​80 milyar liralık süper teşvik!

Bakan Zeybekci, Cazibe Merkezleri programı kapsamında da Bakanlar Kurulu kararlarını hazırladıklarını, 6. bölge teşviklerine ilave bazı teşviklerle 23 ildeki yatırım teşviklerinin bu kapsamda değerlendirileceğini duyurdu.

80 MİLYAR TL

Zeybekci, proje bazlı destek sistemi kapsamındaki yatırım onaylarını tamamladıklarını belirterek, “2017 sonuna yetiştirmeye çalıştık ama olmadı. 2018 Ocak ayı içinde bir toplantı ile açıklayacağız. 80 milyar TL’ye yakın bir yatırım tutarı var” dedi.

SÜPER TEŞVİK!

“Süper teşvik” kapsamında, petrokimya, petrol rafinerisi, enerji alanlarında büyük yatırımların ilan edilmesi bekleniyor. Bu teşvik sistemi, Türkiye’nin net ithalatçı olduğu ham madde, aramalı niteliğindeki ürünlerin üretimine yönelik büyük ölçekli yatırımları özel bir teşvikle yerli olarak üretimini sağlamayı hedefliyor.

REKLAM

CAZİBE MERKEZLERİ

Öte yandan, KHK ile Kalkınma Bakanlığı’ndan alınarak Ekonomi Bakanlığı koordinasyonuna verilen doğu ve güneydoğu bölgesindeki 23 ilde özel teşvik uygulaması yönündeki “Cazibe Merkezleri” programında da ilerleme sağlandı. Bakan Nihat Zeybekci, bu program kapsamında 6. bölge teşvik sistemine ilave bir-iki yeni teşvik unsuru uygulanacağını, bu yönde bir karar taslağını Bakanlar Kurulu’na sunduklarını açıkladı.

OYNAT 01:24 Otomobilde ÖTV indirimi Bazı otomobillerde vergi dilimlerini düşüren düzenleme yapıldı. 2018'de pahalı otomobillerde 13 bin TL daha az ÖTV ödenecek.

EKONOMİ Türkiye'nin F1 umudu 2019'a kaldı