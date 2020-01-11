Ekonomi 85 metrekare atölyede başladı Şimdi 17 ülkeye ihracat yapıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

85 metrekare atölyede başladı: Şimdi 17 ülkeye ihracat yapıyor

Bursa'da, 10 yıol önce babasına ait 85 metrekarelik marangoz atölyesinde çalışmaya başlayan Özgür Ulus (40), geçen süre içinde işleri büyüttü. Ahşaptan mücevher kutuları, el yapımı bıçaklar ve kuş kafesleri gibi çeşitli ürünler yapıp ihraç eden Ulus, "Almanya İtalya, Fransa, Belçika başta olmak üzere 3 kıta, 17 ülkede ürünlerimiz kullanılıyor" dedi.

Haber Merkezi DHA
Özgür Ulus
Özgür Ulus

Özgür Ulus, 7 yıl fabrikada çalıştıktan sonra baba mesleği olan marangozluk ve ahşap oymacılığına merak sardı. Günlerce, haftalarca emek vererek, kıl testere ve ıskarpela kullanarak, hediye kutuları, bıçak sapları, kuş kafesleri ve hediyelik biblolar üretmeye başlayan Ulus, bir yandan da dükkanını genişletti.

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Şu an Meksika, Kosta Rika'ya kadar ürünleri gitti.

E-ticaret sistemiyle farklı kitlelere hitap etmeye başlayan Ulus, Türkiye geneline satış yapmaya başladı. Şimdilerde yurt dışına da ihracat yaptığını belirten Ulus, ürünlerinin özellikle Avrupa'da ilgi gördüğünü dile getirdi.

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Sanatsal minyatür ev.

'Serüven 85 metrekarelik atölyede başladı'

Mesleğe babasının yanında başladığını belirten Ulus, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "2009 yılında babamın yanına girip bu mesleği yapmaya karar verdim. Babamın yaşının vermiş olduğu tecrübe ve ortaya çıkarmış olduğumuz sanat, gençliğin vermiş olduğu heyecan işlerimizi buralara kadar getirdi. Marangozluk serüvenimiz 85 metrekarelik bir bodrum katında başladı. Şimdi ise kurmuş olduğumuz büyük atölyeyle taçlandı. Burada kaybolmaya yüz tutan 20'den fazla meslek dalının uygulamasını yapıyoruz. Bu işi yapmak isteyen kişilere de malzeme tedarik ediyoruz."

3 kıta 17 ülkede ürünleri kullanıyor.

Kaybolan meslek dallarını yaşatıyor

Kaybolmaya yüz tutan meslek dallarının ürünlerini de yaptığını söyleyen Ulus, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

  • "Bizde daha çok sanatsal ürün var. Mücevher kutuları, el yapımı bıçaklar, oyma kapılar, eski Türkçe yazıların olduğu tablolar, kuş kafesleri, el yapımı tavla, gemi modelleri gibi kaybolan 20- 25 meslek dalının uygulaması var."

Sanatsal kuş kafesi.

Ürünler Avrupa'da ilgi görüyor

Ürünlerinin Avrupa'da büyük ilgi gördüğünü dile getiren Ulus, son olarak şu ifadeleri kullandı:

  • "Tüm Türkiye'ye satışımız var. Aynı zamanda yapmış olduğumuz el yapımı ürünleri, Avrupa'nın bir çok kanalına ulaştırabiliyoruz. 3 kıta 17 ülkede ürünlerimiz kullanılıyor. Talep ve ilgi görüyor. Almanya İtalya, Fransa, Belçika gibi ülkeler başta geliyor. Son zamanlarda İngiltere'ye çok sayıda siparişimiz oldu. Şu an Meksika, Kosta Rika'ya kadar ürünlerimiz gitti. Daha da ileri gitmemiz için, ürünlerimizi daha fazla kitlelere ulaştırmak için canla başla uğraşıyoruz."

Sanatsal aksesuar telefon.
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