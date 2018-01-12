875 liralık balık!

Bir kalkan balığı için 875 lira isteniyor

Kalkan avcılığının "yok" denecek düzeyde olduğuna işaret eden balıkçı İsmail Demircioğlu , "Böyle olunca da balık kıymete bindi. Kalkanı tezgahlarda görmek neredeyse imkansız, olanlar da ateş pahası. Geçen yıl kilogramı 50 lira olan kalkanın fiyatı bugünlerde 125 lirayı buldu. Kalkanın fiyatı adeta altınla yarışıyor diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

875 liraya satılıyor

Kalkanın büyümesine izin verilmesi gerektiğini vurgulayan İsmail Demircioğlu, "Yetkililer kalkan balığının popülasyonunun korunmasına yönelik önlemler alıyor. Balıkçıların da balığı küçük avlamaması gerekir. Zaten balık lezzeti ile rağbet gördüğü için, büyük olduğu zaman fiyatı da büyüyor. Bugün ağlarımıza takılan 7 kilogram ağırlığındaki kalkan balığını 875 liraya satıyoruz." dedi.

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Bir kalkan balığı için 875 lira isteniyor

Mezgit 45, barbun 50 lira

Demircioğlu, Türkiye'den göç eden hamsinin Gürcistan'a gittiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Balıkçılarımız da Gürcistan'a gitti. Orada bol miktarda hamsi avlıyorlar ve Türkiye'ye getiriyorlar. Tabii böyle olunca hamsinin fiyatı 20 liradan 8-10 liraya kadar düştü. Mezgit 45, barbun 50 liraya satılıyor. İnşallah havalar soğudukça bu balıkların da avlanması artacak, fiyatı düşecektir.''

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