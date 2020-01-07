Ekonomi 89 yerli oto almak istiyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

%89 yerli oto almak istiyor

Türkiye’nin merak ve heyecanla beklediği yerli otomobilde siparişler marka tanıtımından sonra alınacak. “Türkiye’nin Otomobili”yle yapılan araştırmaya değinen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Projeyi destekleme oranı yüzde 97,6. Aracı satın almak isteyenlerin oranı da yüzde 89” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TOGG
TOGG

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili Projesi'yle ilgili fiyat, ön sipariş ve üretim süeçlerine dair değerlendirmelerde bulundu.

VATANDAŞ SAHİPLENDİ

Vatandaşın gösterdiği ilgiden son derece memnuniyet duyduklarını vurgulayan Varank, Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin yapılan araştırmanın sonuçlarını da paylaştı. Varank, araştırmaya ilişkin şu bilgileri verdi:"Vatandaşımızın yüzde 95,4'ü bu araçları görmüş ve Türkiye'nin Otomobili'nden haberdar olmuş. Bu projeyi destekleme oranı yüzde 97,6. Sanırım bu oranda Türkiye'de desteklenen başka proje görülmemiştir. Tasarımların beğenilme durumunu vatandaşlarımıza sormuşlar. Tasarımların beğenilme oranı yüzde 98,4. Bu aracı satın almak isteyenlerin oranı yüzde 89. Burada önemli bir nokta var, soru sorulan katılımcıların sadece yüzde 55'inin aracı var. Aracı olmayanların satın alma isteği ise yüzde 96,2. Türkiye'nin Otomobili'nin bir dünya markası olabileceğine inanma oranı yüzde 90,3. Gerçekten bu oranlar müthiş rakamlar."

Türkiye'nin Otomobili için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği ön siparişin manevi değerinin çok yüksek olduğunu ifade eden Varank,

FABRİKA YAPIMI BAŞLIYOR

Varank, fabrika alanı için Gemlik'te 1 milyon metrekarenin biraz üzerinde bir arazinin tahsisinin yapıldığı bilgisini vererek, "İlk hedef, 2020'nin birinci yarısında temel atma törenini yapıp fabrikanın inşaatına başlamak. Projede firma profesyonel bir şekilde önümüzdeki 15 yılını tasarlamış, planlamış durumda. Hangi yatırımları yapacaklar, hangi modelleri geliştirecekler, hangi yatırımlara ihtiyaçları var, marka stratejileri nasıl olacak, bunların tamamı planlanmış durumda. Plan çerçevesinde 2022 sonunda ilk otomobiller seri üretimden çıkacak" değerlendirmesinde bulundu.

ŞARJ ALTYAPISI HAZIRLANIYOR

Otomobilin 7-8 saatte ucuz maliyetle şarj edebileceğini dile getiren Varank, aracın kısa sürede şarj edilmesi istenilmesi durumunda bir altyapı ihtiyacının ortaya çıkacağını anlattı. Varank, "Bu altyapıyı oluşturmak için Çevre ve Şehircilik, Enerji Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile çalışmalara başladık. Benzin istasyonlarının bunlara entegre edilmesi, fazla ziyaret edilen yerlerde 3-4 istasyonun zorunlu hale getirilmesi uygulamalarına yakın zamanda başlayacağız, bunun yol haritasını bitirmek üzereyiz. 2022'de araç piyasaya çıktığında altyapı hazır olacak" diye konuştu. Aracın fiyatıyla ilgili soruya ise Varank, "Bugünden araçla ilgili bir fiyat verme şansımız yok. Bu ticari bir girişim. Bunun bütün çalışmalarını TOGG yapıyor. Aracın rakipleriyle rekabet edebilecek bir fiyatla piyasa çıkacağını söylüyorlar" dedi.

MARKA İÇİN ARAŞTIRMA

  • İkinci öncelikli konunun da marka oluşturulması ve marka tanıtımı olduğunu belirten Varank, şunları kaydetti: "TOGG, öncelikle geniş bir pazar araştırmasıyla çalışmaya başladı. Bundan sonra da markayla ilgili, tasarımlarla uyumlu, Türk karakteristiğini yansıtan, Türk milletinin sahiplenebileceği, uluslararası arenada da aykırı kaçmayacak, kolay telaffuz edilebilen, tescil edilebilecek bir marka oluşturabilmek için çok detaylı çalışma yapılıyor. Bu sene içinde marka belirlenecek."

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