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9 Mart BIST 100 endeksi güne başlangıç rakamları

Borsa yükselişte

Borsa İstanbul'da 9 Mart başlangıç rakamları belli oldu. BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,77 artışla 1.542,04 puandan başladı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,77 puan ve yüzde 0,77 değer kazanarak 1.542,04 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,78 ve holding endeksi yüzde 0,71 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,72 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,68 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,76 değer kaybederek günü 1.530,27 puandan tamamladı.

Analistler, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş eğiliminin gelişmekte olan ülke para birimleri ve pay piyasaları üzerinde baskıya neden olduğunu bildirdi. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1,60’ın üzerinde tutunamayarak yüzde 1,56’ya gerilemesi ile bugün Türk lirasının kayıplarının bir kısmını telafi ettiğini belirten analistler, tahvil piyasası ve petrol fiyatlarının seyrinin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in gerçekleştireceği Türkiye konulu toplantı ile ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde düzenlenecek “Wall Street'te Kim Kazanır? GameStop, Robinhood ve Bireysel Yatırımın Durumu” başlıklı oturumun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 ve 1.570 seviyelerinin direnç, 1.505 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

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