Ekonomi 90 milyar lirayı aştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

90 milyar lirayı aştı

Ludens İleri Finansal Hizmetler’in 30 Eylül 2018 itibarı ile hazırladığı “Emeklilik Fonları Performans Raporu”na göre, 2018 yılı Eylül sonu itibariyle Gönüllü Bireysel Emeklilik Sisteminin (BES) toplam portföy büyüklüğü yaklaşık 90.5 milyar lira oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye’deki bireysel emeklilik fonlarının büyüklüğü, Eylül 2018 itibariyle 90.5 milyar liraya ulaştı.
Türkiye’deki bireysel emeklilik fonlarının büyüklüğü, Eylül 2018 itibariyle 90.5 milyar liraya ulaştı.

Raporda otomatik katılım sisteminin (OKS) uygulamaya geçişinden bugüne kademeli olarak yaklaşık 12 milyon çalışanın siteme dahil edildiği ve bunlardan beş milyon civarında katılımcının sistemden kaldırdığı yer aldı.

EN YÜKSEK GETİRİ KAMUDA

Gönüllü BES’te başlangıçtan itibaren en yüksek getiri kamu dış borçlanma araçları emeklilik fonlarına ait olurken, son 10 yılda ve son beş yılda en yüksek getiri yine kamu dış borçlanma araçları fonları kategorisinde sağlandı ve 2018 yılının ilk dokuz aylık döneminde kıymetli maden fonları öne çıktı. Rapora göre karşılaştırma ölçütüne göre en farklı getiriyi elde eden kategoriler standart ve katılım emeklilik fonları oldu. Başarı oranı en yüksek kategoriler de sırasıyla katkı, standart, katılım, kamu diş borçlanma ve para piyasası fonları olarak gerçekleşti.

DÖRT BÜYÜK FONUN PAYI 5 PUAN GERİLEDİ

Ludens tarafından yapılan ve portföy yöneticisi değişikliğinin sektördeki yoğunlaşmaya etkisinin inceleyen analiz sonuçlarında ise şu değerlendirmeler yer aldı: “Portföy yönetim şirketi değişikliğinin yönetici bazında incelendiği alt analiz sonucunda fon büyüklüğünün yüzde 68’ini alan dört büyük PYŞ’nin payı beş puan düştü. Bağımsız PYŞ’lerin payı 1.5’den 1.7’ye çıktı. Uygulamanın gerek PYŞ sayısındaki değişim, gerekse de fon büyüklüğünden alınan pay göz önüne alındığında yoğunlaşmayı azaltıcı etkisinin olmadığı görülüyor. Yönetici değişikliğinin kategori bazında etkilerine ait analizde toplam sekiz kategoriden altısında yoğunlaşmanın süregeldiği izlenmekte. Yoğunlaşmanın azalmasından bahsedilebilecek kategoriler değişken ve karma ile katılım fonları. Genel olarak bakıldığında, Hazine Müsteşarlığı’nın getirmiş olduğu uygulama emeklilik fonu yönetim sektöründeki yoğunlaşmayı azaltıcı bir etki sağlamadı. Diğer yandan, sistemin getirisinde artış sağlanması hedefinin ölçülmesi ise ancak belli bir sürenin ardından gerçekleştirilebilecek.

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