Ekonomi A101de fastPay dönemi başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

A101’de fastPay dönemi başladı

DenizBank ve A101 iş birliğiyle zincir marketlerde temassız ödeme dönemi başladı. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, “İlk alışverişte 10 TL ve alışveriş tutarının yüzde 10’u fastPay bakiyesine anında hediye olarak yüklenecek" dedi. A101 CEO’su Erhan Bostan ise, “fastPay ile cep telefonunuzu yan çeviriyorsunuz, ödemenizi yapıp geçiyorsunuz” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakan Ateş ve Erhan Bostan (Sağda)
Hakan Ateş ve Erhan Bostan (Sağda)

DenizBank ve A101 arasında A101 mağazalarında Türkiye’nin ilk dijital cüzdanı fastPay ile temassız ödeme dönemini başlatan iş birliği imza töreni gerçekleştirildi. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, fastPay’in kullanımına elektrik şirketleriyle başladıklarını, Galatasaray’da nakitsiz stadyum, Belbim ile İstanbulkart kullanımında yaygınlaştırdıklarını ifade ederek, şunları söyledi: “Amacımız sürat ve insanın yaşam kalitesini yükseltmek. Türkiye’deki hane halkının yüzde 35’inin banka kartı yok. Bunu nasıl sisteme getireceksiniz? Burada muazzam bir marka olarak A101 karşımıza çıkıyor. İşlem sayıları bakımından büyük hareketi olan A101 ile güçlerimizi birleştirdik.”

2,5 MİLYON KULLANICI

Hakan Ateş, fastPay’in Türkiye’nin en fazla sayıda işlem yapan mobil cüzdanı olduğunu ifade ederek, toplam 2,5 milyon kullanıcısının bulunduğunu, aylık 500 bin kişinin aktif kullandığını, 50 bin noktada geçerli olduğunu, günlük ortalama 25 bin işlem yapıldığını dile getirdi. A101’de fastPay ile yapılacak ilk alışverişte 10 lira ve alışveriş tutarının yüzde 10’u hediye olarak yükleneceğini anlatan Ateş, 100 liralık A101 hediye çeki alana DenizBank'ın 2 bin liralık 6 ay sıfır faizli kredi verdiğini de ifade etti. 100 TL’lik A101 Ateş, bunu 22 bin kişinin kullandığını dile getirdi.

1,3 MİLYAR FİŞ KESTİ

A101 Üst Yöneticisi (CEO) Erhan Bostan ise, “Günde yaklaşık 3,5 milyon kişi A101’i ziyaret ediyor. Bu da 2019 için yaklaşık 1,3 milyar fişe karşılık geliyor. Her ay Türkiye nüfusundan oldukça fazla kitle A101’de alışveriş yapıyor. fastPay ile cep telefonunuzu yan çeviriyorsunuz, ödemenizi yapıp geçiyorsunuz. Müthiş bir kolaylık. Tüketiciye, geniş kitlelere bunu anlatmak zaman alıyor ama ülkemiz dinamik bir ülke. A101 olarak yüzde 70 nakit para ile çalışıyoruz. Bu nakit parayı taşımak için şirketlere para ödüyoruz. Bu uygulamayla bunlar da azalacak. Her şey kayıt içinde olacak” dedi. Bostan, 49 bin çalışanlarının bulunduğunu ve bunları da fastPay sisteme dahil edeceklerini söyledi.

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