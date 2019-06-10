Ekonomi AA Finansın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Para Politikası Kurulu Beklenti Anketi'ne katılan 20 ekonomistten 16'sı, politika faizinde değişiklik beklemiyor.

Haber Merkezi AA
Merkez Bankası, çarşamba günü faiz kararını açıklayacak.
Merkez Bankası, çarşamba günü faiz kararını açıklayacak.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 12 Haziran Çarşamba günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, faizlerde değişiklik beklemiyor.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, 16 ekonomist, politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) herhangi bir değişiklik beklemezken, 4 ekonomist indirim olacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin 2'si 100 baz puan, bir tanesi 75 baz puan, bir tanesi de 50 baz puanlık indirim olacağını öngörüyor.

25 Nisan'daki PPK toplantısında politika faizi yüzde 24 düzeyinde sabit bırakılmıştı.

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