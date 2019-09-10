AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

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Otomobildeki akıl almaz düzeneği polis ekipleri ortaya çıkardı

İstanbul Sarıyer’de şüphe üzerine bir otomobili durduran polis ekipleri, akıl almaz bir düzenek keşfetti. Havalandırmaya kurulan otomatik düzeneği çözen ekipler, çok sayıda satışa hazır "kokain" maddesi ele geçirdi. Düzenek kameralara yansırken, torbacı sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.