Ekonomi AB ile görüşme28 Şubatta
TÜRKİYE EKONOMİSİ

AB ile görüşme 28 Şubat’ta

Avrupa Birliği ile Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı'nın üçüncüsü 28 Şubat'ta yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik müzakarelerin ümit vaad ettiğini belirterek, "Taleplerimizi kazan kazan çerçevesinde 28 Şubat'taki toplantıda çok daha güçlü dile getireceğiz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla yapılan 5. Reform Eylem Grubu Toplantısı ortak bildirisi yayımlandı
 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla yapılan 5. Reform Eylem Grubu Toplantısı ortak bildirisi yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AB ile bugüne kadar iki defa gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı'nın üçüncüsünü şubat ayında gerçekleştireceklerini belirtti. Adalet Bakanlığının ev sahipliğinde Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen 5. Reform Eylem Grubu (REG) Toplantısı'nın ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ortak basın toplantısı düzenledi. Albayrak burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en büyük ticari partneri AB ile iş birliğini, bundan sonraki süreçte daha da güçlendirerek ileri aşamaya taşımaya gayret ettiklerine işaret etti.

TÜRKİYE'Yİ DAHA İLERİ TAŞIYACAĞIZ

AB ile gerçekleştirilecek Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı'nın 28 Şubat'ta yapılacağını belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Geçen yıl aralık ayı itibarıyla Türkiye-AB ilişkilerindeki iklim ile bugünkü iklim aynı noktada değil, ilişkiler değişebiliyor. Dünyada yeni ticaret düzenine dayalı ticari iş birlikleri konusunda çok daha farklı bir döneme giriyoruz. Türkiye, genç nüfusu ve yetişmiş insan gücü özelinde, AB için daha geniş fırsat yelpazesi ortaya konuyor. Gümrük Birliği, geçtiğimiz yıla göre Türkiye-AB ilişkileri açısından çok daha ümit vadeden müzakere sürecini ortaya koyuyor. Bu noktadaki taleplerimizi karşılıklı kazan kazan çerçevesi içinde 28 Şubat'taki toplantıda çok daha güçlü dile getireceğiz. Türkiye, çeyrek asırdır AB ilişkilerine çok büyük katkı yaptı. Bunun altını daha güçlü çizmeye devam edeceğiz. Mayıs ayındaki parlamento seçimlerinin oluşturduğu ekonomik ve siyasi iklim, önümüzdeki sürecin handikapları olarak yer alıyor. Biz tam saha markaja, prese devam edeceğiz. Sonuna kadar Türkiye'yi, ekonomisini, toplumumuzun refah düzeyini daha ileri taşımak için çalışmaya devam edeceğiz."

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YENİ GÜMRÜK BİRLİĞİ KALDIRAÇ OLMALI

En önemli konulardan birinin de Gümrük Birliği'nin güncellenmesi olduğunu anımsatan Albayrak, bu konuda, yoğun diplomasi yürütmeye devam ettiklerini anlattı. Albayrak, dünyada artan ekonomik korumacılık adımlarını da anımsatarak, "Türkiye, sadece Gümrük Birliği'nin güncellenmesi özelinde değil, bu ekonomik iş birliğinin gelişmesi noktasında da yeni küresel sisteme önemli mesaj verecek. Bu güncellenme süreci, ekonomik manadaki gelişimde kaldıraç görevi görecek" dedi. Öte yandan Berat Albayrak, 6. Reform Eylem Grubu Toplantısı'na Hazine ve Maliye Bakanlığının ev sahipliği yapacağını da sözlerine ekledi.

  • Vatandaşımız vizesiz Avrupa'yı hak ediyor
  • Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımız Avrupa'ya vizesiz seyahati hak ediyor. Haksız uygulamanın kaldırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. 5. REG Toplantısı’nda AB ile ilgili süreçleri görüştüklerini işaret eden Çavuşoğlu, vize serbestisiyle ilgili, "Türkiye için kişisel verilen korunması, TBMM etik kanunu gibi konularda ortak çalışma gruplarımız ikişer kere toplandı. Kararlı çalışmalarımızı sürdürerek, vize serbestisini elde edeceğiz" diye konuştu.

Gümrük Birliği Türkiye ve AB'nin yararına

5. REG Toplantısı'nın ortak bildirisinde, "Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerinin bir an evvel başlaması hem AB hem de Türkiye'nin yararına olur" denildi. Yayımlanan bildiride ayrıca, 18 Mart Türkiye-AB Mutabakatı çerçevesinde, AB'ye katılım müzakerelerinin tekrar canlandırılması, vize serbestisi diyaloğunun hızlandırılması, Gönüllü İnsani Kabul Programı'nın uygulanması, Türkiye’deki geçici koruma altında bulunan Suriyelilere mali yardımın hızlandırılması taahhütlerinin de yerine getirilmesinin beklendiği ifade edildi.

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