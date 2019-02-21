Ekonomi AB ile ticaret fazlası sinyali
TÜRKİYE EKONOMİSİ

AB ile ticaret fazlası sinyali

AB ile ticaret açığını minimuma indiren Türkiye, geçen yıl 77,3 milyar avroluk ithalata karşın 76,3 milyar avroluk ihracat yaptı. 153 milyar avroluk ticaret dengesinde 2018’de açığını 1,2 milyar avroya kadar düşüren Türkiye’nin bu yıl ticaret fazlası vermesi bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Gümrük Birliği mutabakatının getirdiği dezavantajlara rağmen Türkiye, Avrupa Birliği ile ticaretinde dengeyi sağlamaya yakın. Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ile ticaret açığı 2017 yılındaki 15 milyar avro seviyesinden 2018 yılında 1,2 milyar avroya geriledi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesinin 2018 yılı uluslararası ticaret verilerine göre; Türkiye’nin AB’den ithalatı 2017 yılında 84,8 milyar avrodan 2018 yılında 77,2 milyar avroya düştü. Türkiye’nin AB’ye ihracatı ise 2017 yılındaki 69,8 milyar avro seviyesinden 2018’de 76,1 milyar avroya yükseldi.

SON YILLARIN EN DÜŞÜK RAKAMI

Bu rakamlara bakıldığında, Türkiye’nin AB ile ticaret açığı 2017 yılındaki 15 milyar avro seviyesinden 2018 yılında 1,2 milyar avroya kadar indiği görülüyor. Türkiye’nin; en büyük ticaret partneri olan AB ile önemli bir denge yakaladığını gösteriyor.

27 MİLYAR AVRODAN DÖNDÜ

  • Geçmiş yıllardaki rakamlar incelendiğinde Türkiye’nin 27 milyar avroya kadar çıkan ikili ticaret açıkları verdiği görülüyor. 2009 yılında 8,1 milyar avro açık verdiğimiz Türkiye-Avrupa Birliği ticaretinde; 2013’te görülen 27 milyar avroluk zirvenin ardından gerileme başladı. 2014’te 20,3 milyar avro, 2015’te 17,3 milyar avroya ve 2016’da ise 11,1 milyar avroya açığımız önceki yıl 15 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

10 YILDA İKİ KATINA ÇIKTI

Türkiye’nin en yakın ve en stratejik ticaret partneri olarak baktığı AB + üyesi ülkelerle ticaretimiz son 10 yılda iki yatına yaklaştı. 2009’da 80,9 milyar avro olan ikili ticaretimiz, aradan geçen yıllarda sürekli artış kaydederek 153,4 milyar avroya çıktı. Ticaret hacmini sürekli artarken Türkiye’nin açığını kapatmaya yakın bir noktaya getirmesi önemli bir başarı olarak ifade ediliyor.

  • AB’nin ticaret açığı 22,6 milyar avro
  • Avrupa Birliği’nin 2018 yılında toplam ihracatı, 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 4 yükselerek 1 trilyon 954,9 milyar avroya, ithalatı da yüzde 6,5 artarak 1 trilyon 977,5 milyar avroya ulaştı. AB, geçen yıl ocak- aralık döneminde 22,6 milyar avro ticaret açığı verdi.

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