Ekonomi AB şirketleri uyaracak
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DÜNYA EKONOMİSİ

AB şirketleri uyaracak

Avrupa Birliği, anlaşmasız Brexit durumunda herhangi bir yardım beklememeleri konusunda, AB içindeki şirketleri uyarmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi DHA
Avrupa Birliği, Brexit'e hazırlanıyor.
Avrupa Birliği, Brexit'e hazırlanıyor.

Avrupa Birliği (AB), birlik genelindeki şirketleri Brexit'in gerçekleşmesi için 31 Ekim'e kadar tanınan ekstra zamanı bu olasılığa hazırlanmak için kullanmaları yönünde uyaracak.

Habere göre AB Komisyonu'nun, ABD üyesi ülkelerin temsilcileri ile geçen hafta düzenlenen basına kapalı toplantısında, Birleşik Krallık'ta Muhafazakar Parti liderliği için yaşanan yarışta öne çıkan isimler çerçevesinde yaklaşıldığında, "anlaşmasız bir Brexit" olasılığının arttığına dikkat çekildi.

Birleşik Krallık'ta Muhafazakar Parti liderliği için yarışta öne çıkanların, anlaşmasız bir Brexit taraftarı olan isimler olduğuna dikkat çekiliyor.

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