EkonomiAB sözünü sonunda tuttu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

AB sözünü sonunda tuttu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek üzere 3 milyar avroluk ek kaynak verilmesini teklif etti.

Haber MerkeziYeni Şafak
Avrupa Birliği taahhüt ettiği 3 milyar euroyu veriyor.
Avrupa Birliği taahhüt ettiği 3 milyar euroyu veriyor.

Avrupa Komisyonu'nun göçten sorumlu üyesi Dimitris Avramopulos, sosyal medya hesabından gelişmeyi duyurdu.

Avramopulos, artık ikinci 3 milyar euro için çalışmaların başlatılması gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek üzere 3 milyar avroluk ek kaynak verilmesini teklif etti.

AB, Türkiye ile yapılan mülteci anlaşması kapsamında iki parça halinde 3'er milyar euroluk mali yardımda bulunmayı taahhüt etmişti. Bu yardımın 3 milyar euroluk ilk kısmı farklı projelerde kullanılmak üzere harcanmaya başlandı.

"Mülteciler için verilen sözler tutulmadı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda BM ve uluslararası camiadan verdiği sözleri tutmasını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye sorununun sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın meselesi olduğunu belirterek 'Batı, Suriyeli mültecileri almayabilir ama biz alacağız. Sığınmacılarla ilgili BM'den gelen destek 525 milyon dolar. Başka bir şey yok. Avrupa Birliği bize verdiği sözleri tutamamıştır. BM ve uluslararası camiadan verdiği sözleri tutmasını bekliyoruz' dedi.

AB Suriye konusunda sözünü tutmadı
OYNAT15:30
AB Suriye konusunda sözünü tutmadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'na seslendi. Suriye sorununun sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın meselesi olduğunu belirterek 'Batı, Suriyeli mültecileri almayabilir ama biz alacağız. Sığınmacılarla ilgili BM'den gelen destek 525 milyon dolar. Başka bir şey yok. Avrupa Birliği bize verdiği sözleri tutamamıştır. BM ve uluslararası camiadan verdiği sözleri tutmasını bekliyoruz' dedi.
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