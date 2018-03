AB sözünü sonunda tuttu

Avrupa Komisyonu'nun göçten sorumlu üyesi Dimitris Avramopulos, sosyal medya hesabından gelişmeyi duyurdu.

Avramopulos, artık ikinci 3 milyar euro için çalışmaların başlatılması gerektiğini söyledi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıları desteklemek üzere 3 milyar avroluk ek kaynak verilmesini teklif etti.

I am pleased to report that the €3 billion Facility for Refugees in Turkey was fully contracted by the end of 2017. EU lived up to its promise in full.

Now, EU and MS need to fund the second tranche of €3 billion. 🇹🇷 🇪🇺 — DimitrisAvramopoulos (@Avramopoulos) 14 Mart 2018

AB, Türkiye ile yapılan mülteci anlaşması kapsamında iki parça halinde 3'er milyar euroluk mali yardımda bulunmayı taahhüt etmişti. Bu yardımın 3 milyar euroluk ilk kısmı farklı projelerde kullanılmak üzere harcanmaya başlandı.

"Mülteciler için verilen sözler tutulmadı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda BM ve uluslararası camiadan verdiği sözleri tutmasını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye sorununun sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın meselesi olduğunu belirterek 'Batı, Suriyeli mültecileri almayabilir ama biz alacağız. Sığınmacılarla ilgili BM'den gelen destek 525 milyon dolar. Başka bir şey yok. Avrupa Birliği bize verdiği sözleri tutamamıştır. BM ve uluslararası camiadan verdiği sözleri tutmasını bekliyoruz' dedi.

