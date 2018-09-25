Ekonomi ABD ambargosunu delecek kanal geliyor
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD ambargosunu delecek kanal geliyor

Avrupa Birliği (AB) Dışişlerinden Sorumlu Üyesi Federica Mogherini, AB’nin ABD’nin çekildiği İran anlaşmasına bağlı kalacağını ve İran ile kullanılmak üzere bir ödeme kanalı üzerinde çalıştığını söyledi.

Haber Merkezi DHA
İran ticaret
İran ticaret

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu altında Rusya, Birleşik Krallık, Almanya, Çin ve Fransa’nın oluşturduğu Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) toplantısının ardından gerçekleştirdiği resmi açıklamada Mogherini, İran’ın da aynı şekilde anlaşmaya uyacağını da ekledi.

Yeni ödeme kanalı oluşturulacak

Mogherini, “Somut ve acil sonuçlar üretmek amacıyla üyeler, İran ile, özellikle petrol gibi İran’ın ihracat ürünleri ödemeleri için bir ödeme kanalı oluşturulmasına olumlu bakıyor” dedi.

Federica Mogherini

  • ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs ayında ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çekileceğini açıklamış, ancak AB üye ülkeleri anlaşmaya bağlı kalacaklarını açıklamıştı.

ABD’nin anlaşmadan çekilmesinin ardından Trump, İran üzerinde özellikle petrol endüstrisini hedef alan çeşitli yaptırımlar uygulamaya başladı. Ağustos’ta uygulamaya giren ilk yaptırımların ardından, Kasım’da uygulanacak yeni yaptırımlar öncesi ABD, müttefiklerine İran ile iş yapılmaması konusuna uyarılarda bulunmayı sürdürürken, İran ile iş yapan AB üye ülkelerine de ikincil yaptırımlar uygulayacağı uyarısında bulundu.

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