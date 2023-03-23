ABD Hazine Bakanı Yellen: Tüm banka mevduatlarını sigortalamayı düşünmüyoruz

Kripto para borsası Coinbase, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonundan (SEC) dava açma planlarını içeren bir "Wells bildirimi" aldıklarını belirtti. Wells bildirimi, SEC'in bir soruşturma sonucunda kişi veya şirketlere gönderdiği ve Komisyon'un kendilerine bir icra davası açmayı planladığını belirten bir uyarı niteliği taşıyor.