Ekonomi ABD korkusundan Çinden taşınıyor
OTOMOTİV

Volvo, ABD korkusundan üretimini Avrupa'ya taşıyor

ABD korkusundan Çin'den taşınıyor

Volvo en çok satan SUV modelinin imalatını, ABD'nin Çin'den yapılan ithalata getirdiği yeni gümrük vergilerinden korumak için Avrupa'ya taşıma kararı aldı.

Haber Merkezi Reuters
Volvo XC60 SUV modelini Avrupa'da üretecek.
Volvo XC60 SUV modelini Avrupa'da üretecek.

CEO Hakan Samuelsson bugün Reuters ile yaptığı söyleşide, Amerikan pazarı için üretilen XC60 SUV model araçların yeni vergilere maruz kalmaması için Avrupa'da imal edileceğini söyledi.

Samuelsson ayrıca, Volvo'nun ikinci yarıdaki işletme karının yüzde 29 artış gösterdiğini belirtti.

Çinli Geely ile ortak olan Volvo halen kompakt XC60 modelini Avrupalı alıcılar için İsveç'te, Çin ve ABD dahil diğer pazarlar için ise Çin'de üretiyor.

Samuelsson, "Burada yer değiştirip, ABD için ürettiğimiz XC60'ları Avrupa'daki fabrikamızdan alacağız. Çin'de ise diğer pazarlar için araç üretilecek" dedi.

Çin üretimi olup daha önceden ABD'ye gönderilmiş olan XC60'lar Avrupa ve başka pazarlara aktarılacak.

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