ABD Kuzey Akımı 2 projesine yaptırım uygulayacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da 19 Mayıs'ın 100. yıl kutlamasında yaptığı konuşmada "Güvenlikte ve ekonomide saldırı dalgası halen bitmiş değildir. Her gün ülkemize kurulan bir tuzağı bozuyoruz. Her ne kadar birileri hala Suriye meselesini Suriyelilerin; Irak meselesini Iraklıların; Doğu Akdeniz meselesini Kıbrıslıların sanıyor olsa da biz işin esasının öyle olmadığını çok iyi biliyoruz" dedi.