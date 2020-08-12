Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi ABDnin petrol stokunda 44 milyon varillik azalma
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD petrol stokları bir haftada 4.4 milyon varil azaldı

ABD'nin petrol stokunda 4.4 milyon varillik azalma

ABD ham petrol stoklarındaki düşüş sürüyor. 4 Ağustos'ta sona eren haftada ham petrol stoklarında 4 milyon 400 bin varillik bir azalma meydana geldi.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Özel bir kuruluş olan Amerikan Petrol Enstitüsü'nün (API) verilerine göre, buna karşılık ABD'nin önemli petrol çıkarma bölgelerinden Cushing, Oklahoma gibi iki büyük petrol bölgesindeki stoklar ise 1.07 milyon varil arttı.

API verilerine göre bu dönemde ABD genelinde benzin stokları 1.31 milyon varil, damıtılmış petrol ürünleri stokları da 2.95 milyon varil azaldı.

API verilerinin açıklanmasının ardından, Eylül teslimi ABD Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 1.05 düşerek 41.62 dolara, Ekim teslimi Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 1.09 düşüşle 44.37 dolara geriledi.

  • Hampetrol stoklarına ilişkin resmi veriler ABD Enerji Enfonmasyon Yönetimi (EIA) tarafından Çarşamba günü TSİ ABD piyasaları açıldıktan sonra açıklanacak.

Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
EKONOMİ
Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
Abone Ol Google News
Şehir eşkiyaları dehşet saçtı

Şehir eşkiyaları dehşet saçtı

İstanbul'un göbeğinde ellerinde silahlarla kafe bastılar.
Miras cinayeti!

Miras cinayeti!

Vali Yardımcısı annesi ve kardeşini öldürdü.
Kurallara uymayana af yok: Çeşmede koronavirüs tedbirlerine uymayan 5 işletmeye kapatma cezası

Sürücü<br>yanarak can verdi

Sürücü
yanarak can verdi

Denizli'de ​otomobil takla attı, sürücü içinde bağırıyordu...
Çatışma dahil<br>her şeye hazırız

Çatışma dahil
her şeye hazırız

Türk donanması tacizlere karşı 24 saat korumada.
PKK buradan çıksın

PKK buradan çıksın

​Deyrizor'da aşiretler toplantısına 5 bin kişi katıldı.

ABD'den 1,5<br>milyar dolarlık imza

ABD'den 1,5
milyar dolarlık imza

Yüz milyon dozluk aşı için Moderna ile anlaştı.

Akdeniz’de taviz vermeyeceğiz

Akdeniz’de taviz vermeyeceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan net mesaj.
Aşıyı bulduk<br>kızımda denedik

Aşıyı bulduk
kızımda denedik

​Putin dünyaya müjdeli haberi verdi.
Defalarca<br>taciz ettiler

Defalarca
taciz ettiler

​HDP'de skandalların arkası kesilmiyor.
İnsan deneyleri<br>ekimde başlıyor

İnsan deneyleri
ekimde başlıyor

​Yerli aşı için tarih belli oldu.
Virüsü 3 dakikada imha ediyor

Virüsü 3 dakikada imha ediyor

​Üstelik ithalinden üç kat daha ucuz.
Trump'tan<br>Biden çıkışı

Trump'tan
Biden çıkışı

Seçimleri o kazanırsa ABD halkı Çince öğrenmek zorunda kalacak.
'Kanını yerde bırakmadık'

'Kanını yerde bırakmadık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eren Bülbül paylaşımı.
Akdeniz'de sular ısınıyor

Akdeniz'de sular ısınıyor

​Yunanistan'ın umudu Türkiye'nin ateş açması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.