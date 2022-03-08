Ekonomi ABDde dış ticaret açığı rekor seviyede Bir ayda yüzde 9,4 arttı
DÜNYA EKONOMİSİ

ABD'de dış ticaret açığı rekor seviyede: Bir ayda yüzde 9,4 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Yılın ilk ayında aylık bazda yüzde 9,4 artan açık, 89,7 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı.

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Haber Merkezi AA
ABDde dış ticaret açığı rekor seviyede: Bir ayda yüzde 9,4 arttı
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ABD Ticaret Bakanlığı, ocak ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 9,4 artarak 89,7 milyar dolar oldu. Bu dönemde rekor seviyeye yükselen dış ticaret açığının, 87,1 milyar dolar olması öngörülüyordu.

İHRACAT DA AZALDI

Dış ticaret açığı, geçen yıl aralıkta 82 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Ülkenin ihracatı, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,7 azalarak 224,4 milyar dolara gerilerken, ithalatı yüzde 1,2 artışla 314,1 milyar dolara çıktı.

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KANADA VE JAPONYA İLE TİCARET AÇIĞI ARTTI

ABD'nin Kanada ve Japonya ile arasındaki ticaret açığı bu dönemde artış gösterirken, Hindistan ile olan ticaret açığı azalış kaydetti.

Ülkenin Kanada ile olan ticaret açığı, ocakta bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 61,9 artarak 6,8 milyar dolara çıktı. ABD'nin Çin'e ihracatı bu dönemde 27,7 milyar dolar olurken, ülkeden yapılan ithalat 34,5 milyar dolar olarak kaydedildi.

ABD'nin Japonya ile arasındaki ticaret açığı da ocakta yüzde 42 artarak 7,1 milyar dolara çıktı.

Ülkenin Hindistan ile arasındaki dış ticaret açığı ise yaklaşık yüzde 38,5 azalışla 2,4 milyar dolara geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında Çin (33,3 milyar dolar), Avrupa Birliği (18 milyar dolar), Meksika (12,5 milyar dolar), Japonya (7,1 milyar dolar), Kanada (6,8 milyar dolar), Almanya (5,4 milyar dolar), Tayvan (3,9 milyar dolar), İtalya (3,2 milyar dolar), Güney Kore (3 milyar dolar) ve Hindistan (2,4 milyar dolar) yer aldı.

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