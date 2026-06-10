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ABD'de enflasyon beklentilere paralel arttı: Fed’in faiz kararları için kritik veri açıklandı

ABD'de enflasyon beklentilere paralel arttı: Fed’in faiz kararları için kritik veri açıklandı

15:5410/06/2026, Çarşamba
G: 10/06/2026, Çarşamba
AA
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Enflasyon verisi sonrası gözler Fed'e çevrildi.
Enflasyon verisi sonrası gözler Fed'e çevrildi.

Piyasaların merakla beklediği ABD'de mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 4,2 ile beklentilere paralel arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 yükseldi.

Piyasa beklentileri doğrultusunda yükselen TÜFE, nisanda yüzde 0,6 artmıştı.

Yıllık enflasyon 3 yılın en yüksek seviyesinde

Ülkede TÜFE mayısta yıllık bazda ise yüzde 4,2 arttı.

Art arda 3 ay hızlanan yıllık enflasyon, Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.

Mayısta yıllık bazda da piyasa beklentileri dahilinde gerçekleşen enflasyon, nisanda yüzde 3,8 olmuştu.

Enerji maliyetleri enflasyonu körükledi

Enerji maliyetleri mayısta aylık yüzde 3,9 ve yıllık yüzde 23,5 arttı.

Böylece enerji endeksi, enflasyondaki aylık yükselişin yüzde 60'tan fazlasını oluşturdu.

Barınma maliyetleri mayısta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,4 yükselirken, gıda endeksi aynı dönemde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3,1 arttı.

Çekirdek enflasyon aylık bazda beklentilerin altında

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise mayısta aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,9 arttı.

Çekirdek enflasyon aylık bazda yüzde 0,3 olan piyasa beklentilerinin altında kaydedilirken, yıllık bazda beklentilere paralel gerçekleşti.

Çekirdek TÜFE nisanda aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 2,8 artmıştı.




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