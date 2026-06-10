Dev banka açıkladı, altında 200 günlük ortalama kırıldı: 'Domino etkisi' kapıda!

Jeopolitik riskler ve tırmanan enflasyon endişesi





ABD'nin düşürülen bir askeri helikoptere misilleme olarak İran'a yönelik düzenlediği saldırılar, bölgedeki kırılgan ateşkes zeminini sarsarken savaşı sonlandırma çabalarına da ağır bir darbe vurdu. Yaşanan son sıcak çatışmalar, küresel enerji sevkiyatının can damarı konumundaki Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tamamen kapanma riskini bir kez daha gündeme taşıdı.





Bu jeopolitik risklerin tetiklemesiyle petrol fiyatlarında yaşanan yüzde 1'lik artış ise enflasyon endişelerini yeniden alevlendirdi. Ortaya çıkan bu tablo, piyasalarda yüksek faiz ortamının öngörülenden daha uzun süre hayatımızda kalacağı beklentisini pekiştirdi.