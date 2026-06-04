Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Dünya Ekonomisi
ABD'de tarım dışı verimlilik yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 arttı

ABD'de tarım dışı verimlilik yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 arttı

16:144/06/2026, Perşembe
G: 4/06/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Birim emek maliyeti, geçen yılın son çeyreğinde de yüzde 2,1 yükselmişti. Birim emek maliyeti, ilk çeyrekte yıllık bazda da yüzde 0,5 arttı.
Birim emek maliyeti, geçen yılın son çeyreğinde de yüzde 2,1 yükselmişti. Birim emek maliyeti, ilk çeyrekte yıllık bazda da yüzde 0,5 arttı.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliğinde yılın ilk çeyreğinde kaydedilen artış yüzde 0,8'den yüzde 0,3'e revize edildi.

ABD Çalışma Bakanlığı, ocak-mart dönemine ilişkin tarım dışı iş gücü verimliliği ve birim emek maliyeti nihai verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 yükseldi.

Geçen ay yayımlanan öncü verilerde tarım dışı iş gücü verimliliğinin ilk çeyrekte yüzde 0,8 arttığı öngörülmüştü. Söz konusu veri, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 1,6 artış olarak açıklanmıştı. Üretim, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1, çalışma saati yüzde 0,7 artış gösterdi. Tarım dışı iş gücü verimliliği, ocak-mart döneminde yıllık bazda ise yüzde 2,8 yükseldi.

ABD Merkez Bankasının takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyetinde yılın ilk çeyreğinde yaşanan artış da yüzde 2,3'ten yüzde 1,8'e revize edildi.

Birim emek maliyeti, geçen yılın son çeyreğinde de yüzde 2,1 yükselmişti. Birim emek maliyeti, ilk çeyrekte yıllık bazda da yüzde 0,5 arttı.



#ABD Çalışma Bakanlığı
#ilk çeyrek
#tarım dışı iş gücü verimliliği
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ peşinat ne kadar? 2026 aylık taksitler kaç TL olacak?