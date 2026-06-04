Filistinli balıkçılar saldırılarda hasar gören teknelerini kısıtlı imkanlarla onarıyor

Gazze kentindeki Filistinli balıkçılar, İsrail saldırılarında hasar gören teknelerini yeniden kullanabilmek için kısıtlı malzemelerle onarmaya çalışıyor.
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#gazze
#Filistinli balıkçılar
#Han Yunus
Gazze kentindeki Filistinli balıkçılar, İsrail saldırılarında hasar gören teknelerini yeniden kullanabilmek için kısıtlı malzemelerle onarmaya çalışıyor.
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