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Filistinli balıkçılar saldırılarda hasar gören teknelerini kısıtlı imkanlarla onarıyor

Filistinli balıkçılar saldırılarda hasar gören teknelerini kısıtlı imkanlarla onarıyor

13:304/06/2026, Perşembe
AA
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Gazze kentindeki Filistinli balıkçılar, İsrail saldırılarında hasar gören teknelerini yeniden kullanabilmek için kısıtlı malzemelerle onarmaya çalışıyor.

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