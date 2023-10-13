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Ekonomi

ABD'de tüketici güveni beklentilerin altına geriledi

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ekimde aylık bazda 5,1 puan azalışla 63'e düşerek piyasa beklentilerinin altında kaydedildi.

18:24 . 13/10/2023 Cuma
AA
Arşiv

Arşiv

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.


Buna göre, tüketici güveni ekimde geçen aya kıyasla 5,1 puan azalarak 63'e indi.


Piyasa beklentilerinin altında kalan ve beş ayın en düşük seviyesini kaydeden tüketici güven endeksinin, bu dönemde 67,2 değerini alması öngörülüyordu. Tüketici güven endeksi, eylülde 68,1 seviyesinde gerçekleşmişti.


Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, ekimde aylık 4,7 puan azalışla 66,7'ye geriledi. Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 5,3 puan azalarak 60,7 oldu.



Kısa vadeli enflasyon beklentileri mayıstan bu yana en yüksek seviyede

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentilerinin bu ay yüzde 3,2'den yüzde 3,8'e çıktığını bildirdi.


Kısa vadeli enflasyon beklentilerinin mayıs ayından bu yana en yüksek seviyede olduğunu kaydeden Hsu, söz konusu oranın Kovid-19 salgınından önceki iki yılda kaydedilen yüzde 2,3-3 aralığının oldukça üzerinde olduğunu aktardı.


Hsu, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin de yüzde 2,8'den yüzde 3'e yükseldiğini belirterek, kişisel finansla ilgili değerlendirmelerin, enflasyona ilişkin endişelerdeki önemli artış nedeniyle düştüğünü ifade etti.



#tüketici güven endeksi
#ABD
#ekonomi
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