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Ekonomi

ABD’de yatırımcılarla buluşan Bakan Şimşek'ten açıklama: Türkiye'ye olan güvenin güçlü olduğunu bir kez daha gördük

ABD’de G20, IMF ve Dünya Bankası toplantıları ile yatırımcı programlarına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Diğer ülke bakanları, uluslararası kuruluşların ve şirketlerin yetkilileri, yatırımcılar, iş dünyası temsilcileri ve düşünce kuruluşlarıyla oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Tüm bu toplantılarda ülkemize ve programımıza olan güvenin güçlü olduğunu bir kez daha gördük.'' dedi.

11:47 - 23/04/2024 Salı
Güncelleme: 12:08 - 23/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Bakan Şimşek'in ABD'deki yatırımcılarla temaslarına ilişkin görüntüler
Bakan Şimşek'in ABD'deki yatırımcılarla temaslarına ilişkin görüntüler

ABD ziyareti kapsamında iş dünyası, IMF ve Dünya Bankası toplantılarına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek “Tüm bu toplantılarda ülkemize ve programımıza olan güvenin güçlü olduğunu bir kez daha gördük” dedi.


Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;

ABD’de G20, IMF ve Dünya Bankası toplantıları ile yatırımcı programlarına katıldık.


Diğer ülke bakanları, uluslararası kuruluşların ve şirketlerin yetkilileri, yatırımcılar, iş dünyası temsilcileri ve düşünce kuruluşlarıyla oldukça verimli görüşmeler gerçekleştirdik.


Ayrıca New York’ta 14. #Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında yatırımcılar, iş dünyası ve kredi derecelendirme kuruluşları ile bir araya geldik.


Tüm bu toplantılarda ülkemize ve programımıza olan güvenin güçlü olduğunu bir kez daha gördük.

Önümüzdeki dönemde atacağımız adımlarla güçlendireceğimiz programımızı sabırla, azimle ve kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.

#Mehmet Şimşek
#G20
#IMF
#ABD
#Dünya Bankası
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