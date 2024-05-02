ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım: 31 Çinli şirketi dahil etti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 10.204,79 puanla rekor seviyeyi gördü. Günün ilk yarısında 10.204,79 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkan BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 126,45 puan ve yüzde 1,26 değer kazancıyla 10.172,20 oldu. Toplam işlem hacmi 63,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,28 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,25 değer kazandı.