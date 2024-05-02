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Ekonomi

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım: 31 Çinli şirketi dahil etti

ABD'nin, Rusya'ya Ukrayna Savaşı nedeniyle uyguladığı yaptırımlar kapsamına 31 Çinli şirketi daha dahil ettiği bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptırımlara ilişkin açıklamasında, listeye alınan Çinli şirketlerin havacılık, uzay ve imalat donanımlarında askeri ve sivil ikili kullanıma sahip ürünlerin geliştirilmesi ve Rusya'ya tedarikinde rolü olduğunu ileri sürdü.

14:40 - 2/05/2024 Thursday
AA
Arşiv
Arşiv

ABD'nin Pekin Büyükelçisi Nicolas Burns, sosyal medya platformu X'teki hesabında yaptığı paylaşımda, Çin merkezli 31 şirketin yaptırımlara dahil edildiğini belirtti.


Bu şirketlere "Rusya'ya, savunma sanayisinin temelini oluşturan kritik teknolojileri sağladıkları" gerekçesiyle yaptırım uygulandığını vurgulayan Burns, "Bu satışların durdurulmaması halinde tedbir alacağımız konusunda Çin'i uyarmıştık." ifadelerini kullandı.


ABD Dışişleri Bakanlığı, yaptırımlara ilişkin açıklamasında, listeye alınan Çinli şirketlerin havacılık, uzay ve imalat donanımlarında askeri ve sivil ikili kullanıma sahip ürünlerin geliştirilmesi ve Rusya'ya tedarikinde rolü olduğunu ileri sürdü.


Sensör üreticisinden gemicilik şirketine kadar çok sayıda şirket listede


ABD Hazine Bakanlığı, Çin ana karasında kayıtlı Wuhan Global Sensor Technology ve Wuhan Tongsheng Technology şirketlerini, Rusya'ya kızıl ötesi dedektörler gibi askeri amaçlı optik ürünleri ve sensörler sağladıkları gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.


Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde kayıtlı Tulun International Holding, Rusya'nın Ukrayna'daki hedefleri vurduğu insansız hava araçlarında kullanılan Küresel Seyrüsefer Uydu Sistemlerini (GNSS) sattığı gerekçesiyle listeye dahil edildi.


Çin ana karasında kayıtlı Şıncın merkezli Juhang Aviation şirketi, dronlarda kullanılan pervane, sinyal bozucu, sensor ve motor gibi donanımları transfer ettiği iddiasıyla listeye girdi.

Hong Kong'da kayıtlı gemicilik şirketi CFU Shipping Company, Rusya'nın Arctic LNG 2 Terminali geliştirmesi için sevkiyatlar yaptığı gerekçesiyle yaptırım kapsamına alındı.


ABD, daha önce Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ikinci yılı öncesinde 23 Şubat'ta, Rusya'ya Ukrayna Savaşı'nda askeri destek sağlayabilecek ürünlerin ticaretini yaptıkları gerekçesiyle 9 Çinli şirketi yaptırım listesine almış, 8 Çinli şirkete ise ihracat kısıtlamaları getirmişti.




#ABD
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#Çinli şirketler
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