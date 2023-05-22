ABD'den sonra bir borç krizi daha: Çin kritik kararı vermek zorunda kalabilir

Bir milyona yakın nüfusa sahip bir şehir olan Hegang, yaklaşık 18 ay önce mali gelirinin iki katından fazla borcu olmasıyla adından söz ettirmeye başlamıştı.

Çin’de Danıştay'ın 2016'da ilçelerden illere yerel yönetimlerin borç riskleriyle nasıl başa çıkması gerektiğine ilişkin kuralları açıklamasından sonra ilk kez bir şehir yönetimi resmi acil durum adımları atıyordu.

Hegang’in, yerel yönetim borç sorununda buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu söylemek mümkün ve bu sorun dünyanın en büyük ikinci ekonomisi üzerinde önümüzdeki yıllar için tehdit oluşturuyor.

Goldman Sachs Group Inc., Çin'in toplam hükümet borcunun yaklaşık 23 trilyon dolar olduğunu tahmin ediyor.

Pekin'in borç üzerinde zımni garantisi var; dolayısıyla Çin'de bir belediyenin temerrüde düşme şansı nispeten daha düşük.

Burada daha büyük endişe, yerel yönetimlerin borçlarını ödemeye devam etmek için harcama kesintileri yapmak veya büyümeyi destekleyen projelerden para yönlendirmek zorunda kalacakları yönünde gerçekleşiyor.

Şi, 2035 yılına kadar gelir seviyelerini ikiye katlarken zengin ve fakir arasındaki uçurumu azaltmayı amaçlıyordu.

ABD'li düşünce kuruluşu MacroPolo'da ekonomist olan Houze Song, "Birkaç yıl içinde birçok şehir Hegang gibi olacak" dedi. Song, Çin'in yaşlanan ve azalan nüfusunun, birçok şehrin daha hızlı ekonomik büyümeyi ve vergi gelirini sürdürecek iş gücüne sahip olmadığı anlamına geldiğini belirtti.

Song, “Gerçek şu ki, kredi kullanım süreleri uzatılmadan yerel bölgelerin üçte ikisinden fazlası borçlarını zamanında ödeyemeyecek" diye ekledi.



