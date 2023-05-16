AB'de kripto önlemi: Hareketler sıkı takibe alınacak

AB Konseyi, üye ülkelerin kara para aklamayla mücadele ve mali denetim için kripto varlık transferlerini izlemeyi içeren ilk AB kurallarını onayladıklarını duyurdu.





Yeni kurallara göre, diğer finansal işlemlerde olduğu gibi kripto transferler de her zaman takip edilecek ve şüpheli işlemler önlenecek. Böylece, özellikle suçluların kripto para birimleri aracılığıyla kara para aklamayla mücadele kurallarını delmesi zorlaşacak.





Fon transferlerine ilişkin kurallar güncellenerek bu kapsama kripto varlık transferleri de dahil edilecek. Kripto varlık işlemlerime finansal şeffaflık getirecek.





Bu kapsamda, kripto varlık hizmet sağlayıcıları, işlem gören kripto varlık miktarına bakılmaksızın işlem yaptıkları kripto varlık transferlerinin göndericisi ve alıcısı hakkında belirli bilgileri toplayacak. Bu bilgiler resmi kurumların erişimine açık olacak.





Böylece, şüpheli işlemler daha iyi tanımlanacak ve engellenecek. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının suçluların kripto akışlarını tespit etmesi ve durdurması gerekecek.





Kripto alanındaki şirketlerin kara para aklamayı önleme yükümlülüklerinin tamamına uyması zorunlu olacak.





AB ülkelerinde kripto varlık hizmeti sunanların ilgili düzenleyici kurumlardan lisans alması gerekecek ve AB içerisinde kripto varlıklara yönelik tek bir yasal çerçeve geçerli olacak.





Geçen ay Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda onaylanan söz konusu kurallar, bu aşamadan sonra AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.











