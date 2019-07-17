Ekonomi ABde otomobil satışları haziranda sert düştü
DÜNYA EKONOMİSİ

AB'de otomobil satışları haziranda 'sert' düştü

Avrupa Birliği otomobil toplam pazarı, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 daralarak 1 milyon 446 bin 183 adet seviyesine geriledi.

Haber Merkezi AA
AB'de yeni otomobil satışları, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 düşerek 1 milyon 446 bin 183 adet oldu.
AB'de yeni otomobil satışları, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 düşerek 1 milyon 446 bin 183 adet oldu.

Avrupa Birliği (AB) otomobil toplam pazarı, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 daralarak 1 milyon 446 bin 183 adet seviyesine geriledi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), bu yılın haziran ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de yeni otomobil satışları, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 düşerek 1 milyon 446 bin 183 adet oldu.

AB'de yeni otomobil tescilleri, Ocak-Haziran 2019'da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 azalarak 8 milyon 183 bin 562 seviyesinde gerçekleşti.

AB üyesi 28 ülke arasında haziran ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 325 bin 231, Fransa'da 230 bin 964, İngiltere'de 223 bin 421, İtalya'da 171 bin 626 ve İspanya'da 130 bin 519 yeni otomobil trafiğe tescil edildi.

Üreticilere göre, haziran ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 355 bin 296 ile VW Grubu gerçekleştirdi. AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, PSA Grubu izledi. Grubun markaları toplam 234 bin 195 otomobil sattı. Renault Grubu ise 186 bin 16 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı.

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