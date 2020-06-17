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Ekonomi ABdeki otomobil satışlarında korkutan düşüş
OTOMOTİV

AB'deki otomobil satışlarında korkutan düşüş!

Avrupa Birliği otomobil pazarında toplam satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye başladığı mayıs ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 52,3 azaldı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), mayıs ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de yeni otomobil satışları, mayıs ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 52,3 azalarak 581 bin 161'e geriledi.

AB ülkeleri arasında otomobil satışları mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre İspanya'da yüzde 72,7, Fransa'da yüzde 50,3, İtalya'da yüzde 49,6 ve Almanya'da yüzde 49,5 azaldı.

Öte yandan, AB'de yeni otomobil tescilleri, Ocak-Mayıs 2020'de önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 41,5 azalarak 3 milyon 331 bin 715 seviyesine geriledi.

AB üyesi 27 ülke arasında mayıs ayında en fazla yeni otomobil Almanya'da trafiğe çıktı. Bu dönemde Almanya'da 168 bin 148, İtalya'da 99 bin 711, Fransa'da 96 bin 310, Belçika'da 34 bin 752 ve İspanya'da 34 bin 337 yeni otomobil trafiğe tescil edildi.

  • Üreticilere göre, mayıs ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 145 bin 195 ile VW Grubu gerçekleştirdi.

AB'deki yeni araçlarda VW Grubu'nu, PSA Grubu izledi. Grubun markaları toplam 91 bin 146 otomobil sattı. Renault Grubu ise 69 bin 230 yeni otomobille 3'üncü sırada yer aldı.

Türkiye'nin dışa açılan yolu oldu: 8 ülkeye mal yolladık
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Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan en önemli hatlardan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir Yolu'nda önemli miktarda yük taşınarak ticaretin devam etmesi sağlandı.
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Türkiye’nin tüm tedbirleri alarak ve insan temassız olarak demir yolu üzerinden bölge ticaretinin sürdürülmesi için aktif kullandığı demir yolunda, salgına rağmen önemli miktarda yük taşındı.
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AK Parti Kars Milletvekili ve eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AA muhabirine, BTK Demir Yolu Hattı'nda koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında taşımacılık ve lojistik faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.
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Kovid-19 nedeniyle BTK Demir Yolu Hattı'nda tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Arslan, şöyle konuştu:
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Tren seferlerinin ve taşıma kapasitesinin artırılması, ihracat ve ithalata uygun konteyner vagonlarının tahsis edilmesi, Kars, Canbaz ve Ahelkelek terminallerindeki transfer faaliyetlerinin geliştirilmesi, temassız işlem, dezenfeksiyon ve benzeri işlemlerin başlatılması gibi operasyonlarla hat üzerinden önemli miktarda ihracat ve ithalat yapıldı.
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Şu anda da Kovid-19 tedbirleri kapsamında aynı faaliyetler aralıksız devam ediyor. Pandemi süresince BTK Demir Yolu Hattı üzerinden 1692 vagon ile 77 bin 447 ton ithalat, 1726 vagon ile de 60 bin 571 ton ihracat olmak üzere toplamda 138 bin ton yük taşınmıştır.
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Çin-Avrupa destinasyonunda Bir Kuşak Bir Yol projesinin önemli koridorunu teşkil eden BTK Demir Yolu Hattı üzerinden yapılan taşımacılık hakkında bilgi veren Arslan, şunları kaydetti:
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BTK Demir Yolu Hattı'nın Türkiye ile Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki taşımacılık, lojistik ve dış ticaret için önemini pandemi vesilesiyle bir kez daha gördük. Bu ülkelere, inşaat, gıda ve temizlik maddesi, otomotiv, tarım ürünleri ile yaş sebze ve meyve gibi tarımsal ve sanayi malları gönderildi. Ülkemize ise tahıl, metal-elektronik ürün ile yedek parça, çinko, gübre, bakır, kimyasal ürünlerin gelmesiyle BTK Demir Yolu Hattı'nın açılışından bu yana toplam 9 bin 280 vagonla 582 bin ton taşımacılık faaliyeti gerçekleşti.
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Türkiye-Rusya arasında başlatılan demir yolu taşımaları ile yeni bir kuzey-güney koridoru oluşturularak farklı destinasyonlar ve farklı ürün gruplarının taşınmasına imkan sağlandığını aktaran Arslan, soğutuculu konteynerlerle Türkiye ile RusyaOrta Asya cumhuriyetleri arasında ilk defa demir yolu ile yaş sebze ve meyve taşımacılığı yapıldığını dile getirdi.
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Arslan, Rusya'dan da Türkiye'ye ağır sanayiye yönelik rulo, sac, çelik, kütük, demir ve kömür taşımalarının gerçekleştiğini sözlerine ekledi.
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Türkiye'nin dışa açılan yolu oldu: 8 ülkeye mal yolladık
Azerbaycan ile Türkiye'nin yaptığı en stratejik yatırımlardan biri olan BTK Demir Yolu Hattı, salgın sürecinde Türkiye'nin dış ticarete açılan yolu oldu.


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