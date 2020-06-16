Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi ABden Applea soruşturma
DÜNYA EKONOMİSİ

AB'den Apple'a soruşturma

Avrupa Birliği (AB), Apple'ın ödeme hizmeti ve uygulama mağazasının rekabet kurallarına uyup uymadığını belirlemek üzere soruşturma başlattı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

AB Komisyonu, Apple firması hakkında iki resmi rekabet soruşturması başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, Apple'ın uygulama geliştiricilerine yönelik App Store şartlarının ve ödeme hizmeti Apple Pay koşullarının AB rekabet kurallarını ihlal edip etmediğinin değerlendirileceği kaydedildi.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor.

Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.

Konut fiyatları nisanda yüzde 16,7 arttı
EKONOMİ
Konut fiyatları nisanda yüzde 16,7 arttı
Abone Ol Google News
Firardan propaganda yapamayacak

Firardan propaganda yapamayacak

​Dündar'a ait radyo ve internet sitesi erişime kapatıldı.
Ceza yazılmaya başladı

Ceza yazılmaya başladı

​Vaka sayısı artınca harekete geçtiler, en sıkı tedbirler alınacak.
Halk TVde Hüsnü Mahalliden skandal sözler: Türkiye Mısır ve Sudanı karıştırmak için Libyada üs kuruyor

Çin yine virüs yuvası

Çin yine virüs yuvası

​Pekin'de vakalar patladı, tüm ülke alarma geçti.

​Sosyal medya CHP liderinin minyatür heykelini konuşuyor.

Dünyanın<br>en yüksekleri<br>arasında olacak

Dünyanın
en yüksekleri
arasında olacak

​Cumhurbaşkanı törene katılmıştı 211 metreye kadar ulaştı.
Cumhurbaşkanı duyurmuştu

Cumhurbaşkanı duyurmuştu

İşte A'dan Z'ye tamamlayıcı emeklilik sisteminin detayları.
Final için <br>karar verildi

Final için
karar verildi

Bu sezon Lizbon'da, 2021'de ise İstanbul'da.

​Vaka sayıları yeniden artışa geçmişken adliye kuyruğu...

Koronaya karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarında önemli gelişme.

Binlerce aracın geçtiği Unkapanı Köprüsü her taraftan dökülüyor.

​Ana-babalarından korkmuyorlar takipçi kaybetmekten korktukları kadar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.